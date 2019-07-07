كيف ستحمي الطاقة المتجددة إستمرارية تعدين البيتكوين ؟

لماذا تعتبر عملة البيتكوين مهمة ؟!

إن طرح السيد Satoshi Nakamoto لنظام عملة البيتكوين كنظام نقدي إلكتروني يعمل على طريقة من نظير إلى نظير peer to peer والذي ظهر في عام 2008 ، أدى إلى ما حدث من ظهور السنوات العشر القادمة من الابتكار في تكنولوجيا دفاتر الأستاذ “البيانات” الموزعة ومجال العملات الرقمية ، وإذا لم يكن ذلك حدث من أجل عملة البيتكوين ، فربما لم يكون لدينا بعد ذلك أشياء ومصطلحات مثل عروض الطرح الأولي للعملات الرقمية ICOs و وتوكنز رقمية STOs – security token و منصات تداول العملات الرقمية Exchange crypto و ألعاب تعتمد على شبكة البلوكتشين و العملات الرقمية مثل لعبة CryptoKitties.

والسبب وراء كون عملة البيتكوين شيء ثوريًا للغاية لأنه ، ولأول مرة في تاريخ الإنترنت ، تم إلغاء مسألة الإعتماد على وسطاء الطرف الثالث (مثل البنوك) من أجل التحقق من صحة المعاملات بين الكيانات ، ولم يعد الأمر كذلك.

حسنا ..غالبًا ما تتم مقارنة عملة البيتكوين بالذهب لأنه ، على غرار المعدن الثمين ، يوجد عدد محدود من عملات البيتكوين بالفعل التي يمكن إنشاؤها على الإطلاق ، ويتطلب الحصول على عملات البيتكوين قدراً كبيراً من العمل.

وبالتالي ، فإن مصطلح نظام خواريزيمية التعدين في الشبكة -“إثبات العمل” (POW – proof-of-work) – ، وهو المصطلح الذي يشير إلى عملية التحقق من صحة كتل البيانات المحملة على شبكة البلوكتشين ، حيث يتعين على المعدنين في الشبكة التنافس على حل مساءل الرياضيات المعقدة بشكل لا يصدق ، على أن يكسب أول من يستطيع حل هذه المسألة الرياضية بعضا من البيتكوين “أجزاء” كمكافأة له على أداء هذه الوظيفة التي تعتبر أساسية في شبكة البلوكتشين.

تكلفة تعدين ” Mining “عملات البيتكوين

حسنا .. طالما أن الحافز الإقتصادي موجود ، سيكون هناك الكثير من المعدنين في الشبكة في مهمة الحفاظ على إستمرار حركة الشبكة ، لكن الشبكة نفسها قد تكون في ورطة إذا انخفضت قيمة عملة البيتكوين في نفس الوقت الذي تزداد فيه تكلفة تعدين البيتكوين في البلوكتشين.

للعلم .. فإنه على الرغم من ارتفاع قيمة عملة البيتكوين حاليًا ، إلا أن قيمة العملة كانت متقلبة بالنسبة إلى العملات الورقية ، حيث ارتفعت سعر البيتكوين إلى 20 ألف دولار في شهر ديسمبر من عام 2017 ، ثم عادت العملة لتهبط إلى قرب مستوى 3000 دولار في شهر ديسمبر من عام 2018.

ولكي نفهم فإن مسألة تقلب سعر عملة البيتكوين هذه تضع حمل أكبر على تكلفة تعدين البيتكوين ، والتي ارتفعت تماشياً مع توسع شبكة بلوكتشين العملة ( حيث أنه كلما زاد عدد المعدنين على الشبكة وفي نفس الوقت قل عدد عملات البيتكوين المتوفرة ، زادت قوة المنافسة وأصبح هناك المزيد من العمل الضروري للحصول على عملات البيتكوين).

هذا وقد وجد تقرير صدر مؤخراً عن أبحاث شركة CoinShares أن تعدين عملة البيتكوين يستهلك حوالي 4.7 جيجاوات من الطاقة كل ثانية ، أي ما يقرب من 2.2TWh أكثر من إستهلاك بلد مثل نيوزيلندا ، وتوضح تلك المقارنة مستوى مشكلة استهلاك الطاقة في التعدين بشبكة البلوكتشين البيتكوين Bitcoin ( الصغير لا يهم).

تهدف شبكات البلوكتشين الأخرى التى تعمل بمثل نظام تعدين إثبات العمل POW مثل شبكة الإيثيريوم إلى معالجة تلك المشكلة من خلال التحول إلى أنظمة خواريزميات تعدين أخرى بنوعية إثبات الملكية (- proof-of-stake POS) ؛ ومع ذلك ، كان هناك جدل حول ما إذا كان نظام تعدين (POS) آمنًا حقًا أو أنه نظام لا مركزي مثل نظام (POW) ، وهو النظام الذي تم تحديه واستمراره منذ نشأته ، نظام POS من ناحية أخرى ، لا يزال بمثابة مفهوم جديد للغاية وذلك كما ورد عبر الرابط التالي

وفي هذا الإطار أوضح السيد رايان رادلوف ، الرئيس التنفيذي لشركة CoinShares ، مؤخرًا مميزات عملة البيتكوين (BTC) عن العملات الرقمية الأخرى ، قائلاً إن ” البيتكوين عبارة عن طبقة أساسية base layer أفضل وأكثر مرونة من عملة Ethereum”.

إذا كان السيد رادلوف محقًا في تقديره بأن عملة البيتكوين تعتبر هي الأب الروحي وأن جميع التطبيقات الأخرى التي تم تمكينها من خلال التكنولوجيا الأساسية هي أساسًا تعتبر “منتجات ثانوية – by-products” لنموذج قاعدة نقدية ناجحة “، فمن الواجب إذن على شبكة بلوكتشين البيتكوين أن تبحث عن طريقة من أجل الحفاظ على نفسها ، أو أن صناعة العملات الرقمية بأكملها يمكن أن تكون في خطر.

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ومن هنا تأتي أهمية إستخدام مصادر الطاقة المتجددة في الصورة.

مصادر الطاقة المتجددة من أجل إنقاذ شبكة البيتكوين و مجال العملات الرقمية .

وفي هذا الإطار يُظهر لنا تقرير تعدين العملات الرقمية biannual mining report نصف السنوي لـ شركة CoinShares أن نسبة 74 بالمائة من الطاقة على شبكة بلوكتشين البيتكوين تأتي من مصادر الطاقة المتجددة ، “مما يجعل تعدين عملة البيتكوين مدفوعًا بالطاقة المتجددة أكثر من أي صناعة أخرى كبيرة الحجم على مستوى العالم”.

ومن خلال احتضان إستخدام مصادر الطاقة المتجددة بهذا النهج ، يقلل تعدين عملات البيتكوين من التأثير البيئي للعملية ، وفي الوقت نفسه يعمل على تحسين الجدوى الإقتصادية للعمل في شبكة بلوكتشين البيتكوين ككل ، حيث أن العديد من مصادر الطاقة المتجددة أصبحت الآن في متناول الجميع.

هذا وتعتبر الطاقة الكهرومائية Hydroelectric المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة للعاملين في تعدين البيتكوين ، خاصة في كل من مناطق جنوب غرب الصين والقوقاز والدول الاسكندنافية بالإضافة إلى شمال غرب المحيط الهادئ ، وقد جاءت الرياح في المرتبة الثانية من المصادر وفقًا لتلك الدراسة ، حيث أنه لا تزال عمليات تعدين البيتكوين التي تعمل بالطاقة الشمسية نادرة نسبيًا.

وتبقى هناك فرصة للمناطق الغنية بمصادر الطاقة المتجددة مثل المياه والرياح وأشعة الشمس للاستفادة من مصادر الطاقة هذه لصالحها ، فعلى سبيل المثال ، تتطلع بعض شركات تعدين البيتكوين إلى بناء منشآت في بلدان أفريقية مختلفة حيث كانت أسعار الكهرباء المرتفعة في السابق تجعل تكاليف التعدين باهظة ، ولكن منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن تغير ذلك.

حسنا .. بالنسبة لأي عملية تعدين عملات تعتمد على الكهرباء الرخيصة من المرافق فهناك مسألة ساعات الذروة ، هناك خطر من قيام هيئة المرافق العامة (PUC) بإلغاء العقد وإيقاف تشغيل عملية تعدين العملات ، ويؤكد هذا الخطر على أهمية وجود الاكتفاء الذاتي لمسألة ساعات الذروة ، والذي يمكن تحقيقه عن طريق الطاقة الشمسية solar power ، وقد تكون الطاقة الشمسية مجدية بشكل خاص في مناطق مثل جنوب ولاية كاليفورنيا ، حيث تكون الظروف مثالية لإنتاج أقصى قدر من الكهرباء هناك.

الصورة الكبيرة لصناعة العملات الرقمية

إنه من خلال تبني إستخدام الطاقة المتجددة في تعدين البيتكوين ، سوف يقوم المعدنون في بلوكتشين البيتكوين بصياغة طريق نحو نظام اقتصادي أكثر استدامة للعملات الرقمية ، وإذا كانت لدينا فرصة حقيقية للتحضير لتأثيرات تغير المناخ ، فلنأمل أن تتبعها الصناعات الأخرى على خطانا..

نبذة عن الكاتب: كان السيد راميك سيدي ، الرئيس التنفيذي لشركة تعدين Plouton Mining ، رائد أعمال على مدى الحياة في العديد من الصناعات التي تجلب مواهبه متعددة التخصصات ، وصاحب سجل حافل بالنجاح في بناء شركة أكبر مشغل لعمليات تعدين البيتكوين في منطقة أمريكا الشمالية تعمل بالطاقة الشمسية في موهافي في كاليفورنيا الغربية ، وحصل راماك على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة هيوستن.