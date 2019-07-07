بيتكوين أقل من ١١٤٠٠ دولار بينما يتم تداول أعلى العملات المشفرة على الجانبين

تام شمس - الأحد 7 يوليو 2019 09:50 مساءً - الأحد ٧ يوليو - يتم تداول معظم العملات المشفرة الـ ٢٠ الأعلى في الأسواق على الجانبين، بينما تحوم عملة بيتكوين تحت علامة ١١٤٠٠ دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

انخفضت عملة بيتكوين حاليًا بنسبة ٠,١٠٪ خلال اليوم، حيث يتم تداولها حول ١١٣٦١ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت العملة بنسبة ٠,٤٥٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تتمسك إيثريوم بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا ٣١,٢ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٦,٧ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت زيادة في قيمتها بنحو ٠,٧٣٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حول ٢٩٣ دولارًا. خلال الأسبوع، فقدت العملة أيضًا ما يقرب من ٢,٩٩٪ من قيمتها.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفض ريبل بحوالي ٠,٧٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتداول حاليًا عند ٠,٣٩٦ دولار. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة بحوالي ٣,٤٢٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، كانت العملة التي سجلت أكبر مكاسب هي مونيرو (XMR)، التي ارتفعت بنسبة ٥,٢٦٪ لتتداول بسعر يزيد قليلًا عن ١٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة. وعلى العكس، انخفضت تشينلينك ونيو بنسبة ٢,٩٤ ٪ و٢,١٨ ٪ على التوالي.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٣١٦ مليار دولار.

وحسبما أوضح كوينتيليغراف في تحليل حديث، يعتقد الكثير من المتداولين أن أسعار العملات المشفرة عالية القيمة. وقد شكك البعض فيما إذا كان الارتفاع الأخير يمكن أن يحمل العملات البديلة ويذكر أن معظم الحركة ستكون في عملة بيتكوين بينما تترك التوكن الأخرى.