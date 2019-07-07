مسؤول ايراني: الكونجرس الامريكي يعمل على حظر التعدين في إيران

صرح مسؤول ايراني وهو السيد “سعيد زرندي” مساعد وزير الصناعة والتجاراة الايراني قائلا:

“الكونجرس الأمريكي يعمل على منع وصول ايران لتعدين البيتكوين” وهو ما أشارت إليه وكالة الأخبار المحلية الفارس يوم أمس.

ووفقا للسيد “زرندي” فإن الكونغرس الأمريكي يعتبر العملات المشفرة وسيلة للتهرب من العقوبات وغسيل الأموال وبالتالي يحاول التشريع ووضع القوانين لمنع وصول ايران لها.

وفي خضم حديثه أشار أيضا إلى أن الحكومة الايرانية لم تتوصل لغاية اللحظة لتسوية موضوع العملات المشفرة واستخدامها داخل ايران.

في ديسمبر 2018 تم تقديم مشروع قانون من طرف مجلس النواب والشيوخ الايراني حول التمويل الغير مشروع باستعمال العملات المشفرة والتي لم تخرج على شكل قوانين بعد لغاية اللحظة.

كما أعلن البنك المركزي الايراني عن خطط لإطلاق عملة وطنية مشفرة تشبه التي أطلقتها حكومة فنزويلا:

مقارنة بين العملة الرقمية الإيرانية و عملة “البيترو” الفنزويلية

ويظهر من تصريحات الحكومة الايرانية أنها نفسها متناقضة تجاه عملية التعدين

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حيث صادرت الحكومة الايرانية نهاية شهر يونيو 1000 آلة مخصصة للتعدين:

إيران تصادر 1,000 آلة مخصصة لـ تعدين البيتكوين

وتوعدت أيضا وزارة الطاقة معدنو البيتكوين في وقت سابق بفصل الطاقة الكهربائية عنهم خاصة تلك العمليات التعدينية المشبته بها.

إيران تنوي فصل الكهرباء عن معدني البيتكوين والعملات الرقمية

لتبقى عملية تعدين البيتكوين في ايران غير واضحة المعالم خاصة عند النظر إليها من زاوية الحكومة الايرانية.

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