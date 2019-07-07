استطلاع: الجيل زد لا يخطط لشراء العملات المشفرة

تام شمس - الأحد 7 يوليو 2019 08:49 مساءً - لا يخطط الجيل زد لشراء العملات المشفرة، وذلك وفقًا لنتائج استطلاع أجرته بيزنس إنسايدر وتم إصداره يوم ٥ يوليو.

وفقًا للتقرير، أجرت شركة "سنت" شريكة "SurveyMonkey Audience" استطلاعًا على ١٨٨٤ من سكان الولايات المتحدة الذي تتراوح أعمارهم بين ١٣ و٢١ عامًا لاستكشاف آراء الجيل زد. حيث سُئل المشاركون في الاستطلاع عن مدى احتمال قيامهم بشراء العملات المشفرة في الأشهر الستة المقبلة، وكانت إجابة أكثر من ٥٢٪ هي: "على الإطلاق."

علاوة على ذلك، أجاب ٥٪ فقط "من المحتمل للغاية" و"٦٪" على الأرجح" و١٥٪ "محتمل إلى حد ما" و١٧٪ "غير محتمل"، بينما أعطى ٤٪ إجابات مختلفة غير محددة. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن نتائج الاستطلاع قد صدرت للتو، إلا أن الاستطلاع نفسه قد أجري في يناير، قبل بدء السوق الصاعدة الأخيرة. حيث أشارت بيزنس إنسايدر:

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"قد يؤدي السوق المنتعش إلى إعادة نظر بعض المراهقين الذي شملهم الاستطلاع في موقفهم، وقد يحفز الـ ٢٦٪ الذين كانت إجاباتهم محتمل إلى حد ما أو على الأرجح أو من المحتمل للغاية أن يقوموا بشراء العملات المشفرة لزيادة مشاركتهم."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فقد أعلن استطلاع حديث أجرته شركة الأمن السيبراني "كاسبرسكي لاب" ومقرها موسكو في ١٧ يونيو أن ١٩٪ من الناس على مستوى العالم قد اشتروا عملات مشفرة.

وفي بداية شهر مايو، أصدرت شركة "فيديليتي إنفستمنت" لإدارة الأصول ومقرها الولايات المتحدة نتائج استطلاع أظهر أن ٢٢ في المئة من المستثمرين المؤسسيين يمتلكون بالفعل أصولًا رقمية.