AmaZix تطلق بوت على التلغرام للقضاء على عمليات الاحتيال التي تستهدف العملات المشفرة

شركة Blockchain AmaZix هي شركة استشارات وتطوير برمجيات أعلنت مؤخرا عن تطوير بوت يحمل تسمية “بوت الرقابة”.

يهدف عمل هذا البوت للمساعدة في القضاء على عمليات الاحتيال التي تستهدف العملات الرقمية المشفرة وأصحابها على التلغرام.

حيث يسمح هذا البوت الذي يحتوي على قائمة سوداء لمستخدمي التلغرام السيئين بناء على بيانات تم جمعها على مدار السنتين الماضيتين.

تحتوي قائمة بوت الرقابة حاليا على أكثر من 50 ألف مستخدم محظور وفقا للمصدر.

حيث تم بناء قاعدة بيانات هذا البوت انطلاقا من أكثر 140 مجموعة ومعاينة أكثر من 730 ألف مستخدم.

تم الحظر والكشف عن 54 ألف مستخدم (ما يعادل 7.5%) يحاولون الاحتيال بأي شكل من أشكال احتيال العملات المشفرة.

أوضح السيد “جوناس كارلبرغ” المدير التنفيذي لشركة AmaZix حول كيفية عمل البوت قائلا:

“خدمتنا تتمثل في روبوت يتم اضافته للمجموعة وبمجرد أن ينشر المستخدم محتوى ضارا يتم الكشف عنه تلقائيا من طرف البوت واضافته للقائمة السوداء التي نديرها”.

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ويشهد التلغرام نشاطا بارزا في عمليات احتيال الكريبتو نظرا لما يقدمه التلغرام من حماية وعدم الكشف عن الهوية وعليه يستخدمه المجرمون دون خوف.

حيث ينتحل أغلب المحتالون على التلغرام شخصية المشرفين ومستخدمي المراسلة المباشرة ويقومون بإيهام الضحايا أنهم ادارة المجموعة

ويقدمون عروضهم وهو ما نحذر منه مرارا وتكرارا في مجموعة شراء وبيع العملات الرقمية لموقع الخليج 365.

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