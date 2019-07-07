الذهب يحقق أعلى مستوى له منذ 6 سنوات و يتصدر اهتمام المستثمرين

إن كل المتابعين لأخبار الأسواق الرقمية لا يغفلون عن مراقبة تطور أسعار الذهب و ربما جعلوا نسبة من استثماراتهم في هذا المعدن النادر لما له من أهمية في محفظة أي تاجر.

و يستقر الذهب حاليا قرب أعلى مستوياته منذ 6 أعوام وسط بيانات إيجابية حول الوظائف غير الزراعية التي سيتم الإعلان عنها اليوم الجمعة و يبدو أن المعدن الأصفر يسجل أسبوعًا آخر من المكاسب الصعودية بعد اختراقه للمقاومة السابقة عند 1.360 دولار.

و لم ترتفع الأسعار بشدة منذ عام 2011 عندما كان المستثمرون يراكمون السلع إثر موجة صعودية استمرت لعقد من الزمن.

و ينتظر التجار بفارغ الصبر بيانات يوم ما بعد عيد الاستقلال للولايات المتحدة الأمريكية على أمل إضافة الأسبوع السابع إلى سلسلة الأسابيع الإيجابية لحركة سعر الذهب و من المتوقع أن تظهر أرقام الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة زيادة قدرها 160 ألف وظيفة في يونيو ، بزيادة 75000 عن شهر مايو.

و قد بقى السعر ثابتا نسبيا هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 0.35 ٪ إلى 1414.15 دولار في لندن بحلول الساعة 11:25 صباحا يوم 5 يوليو و ارتفعت الأسعار إلى 1439 دولارًا في 25 يونيو قبل أن يحصل المتداولون على الأرباح و سيكون التداول ضعيفًا يوم الجمعة حيث يأخذ المشاركون في السوق ذلك اليوم كعطلة لتمديد الاحتفالات.

لقد خالف الاقتصاد الأمريكي حتى الآن الاتجاه العالمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الفاتر لكن الآن ، يستثمر المستثمرون في فرصة بنسبة 100٪ تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في شهر يوليو و ذلك بفضل تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

و تفضل أسعار الفائدة المنخفضة عادةً التوجه نحو شراء سبائك الذهب خاصة وأن تكلفة النقود تقترب من الصفر هذا و قد تسببت نوبة من التجارة والتوترات الجيوسياسية في هروب العديد من المستثمرين بحثًا عن ملاذ آمن.

في حديثه مع بلومبرغ ، قال كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في مجموعة Pepperstone Group:

“الاستراتيجية القديمة المتمثلة في وضع ما بين 5٪ و 10٪ من محفظتك في الذهب شيء ندعو إليه لفترة من الوقت و من المحتمل أن يتم تخصيص أكثر من هذا المبلغ قليلاً هناك.”

أشار ويستون إلى كل من الـ Bitcoin و الذهب باعتبارها أصولا ذات علاقة عكسية قوية مع حركة الأموال الفيدرالية والمجموعة العالمية من الديون ذات العائد السلبي.

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تم تداول الذهب بشكل كبير منذ منتصف عام 2013 على الأقل مقابل الدولار الأمريكي و في حين أن الأسعار لم تستعد مجدها السابق مقابل الدولار الأمريكي فلا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للعملات الأخرى القائمة على السلع الأساسية مثل الدولارين الكندي والأسترالي.

يدفع المستثمرون الدولار الأمريكي لأعلى مقابل الذهب مع استقرار الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق فأونصة من السبائك ستعيدك إلى 2،014 دولارا أستراليا (AUD). في هذه الأثناء و في الولايات المتحدة ، كان منتقدو الذهب ينتظرون بصبر الحصول على المعدن الثمين.

يعتقد ويستون أن الوقت قد حان الآن فلا خيار أمام المستثمرين في بدائل أخرى للنقود بما في ذلك الدولار الأمريكي :

“هل يمكنك بالفعل اختيار عملة من مجموعة العشرة التي تقول إنها جذابة حقًا في الوقت الحالي؟ لا أعتقد أنك تستطيع ذلك ، وأعتقد أن الذهب لا يزال جذابا مثلما يفعل أفضل منزل في حي جميل المظهر.

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المصدر :

www.ccn.com

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