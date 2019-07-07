معدل المعالجة “hash rate” لشبكة البيتكوين يسجل رقما قياسيا جديدا

معدل الهاش أو معدل المعالجة “hash rate” هو وحدة قياس قدرة شبكة البيتكوين على معالجة البيانات والمعطيات.

فمثلما هو معروف تقوم شبكة البيتكوين بعمليات رياضية معقدة للغاية ومكثفة يقودوها أصحاب التعدين الذين يتلقون مكافآت نظير تشغيل حواسيبهم ومعالجاتهم لحل العمليات الحسابية على الشبكة وبذلك ضمان تنقل البيتكوين وتحويله من مستخدم لآخر في ظرف وجيز.

عند بلوغ معدل معالجة شبكة البيتكوين لـ10 تيرا هاش/ثانية فمعنى ذلك أن الشبكة يمكنها معالجة 10 تريليون عملية حسابية في الثانية.

مؤخرا ووفقا للبيانات المسجلة على موقع Blockchain.com فإن معدل معالجة البيتكوين وصل لأعلى مستوى له على الاطلاق إذ حطم رقم قياسي جديد يوم 5 يوليو 2019 ووصل لرقم 74.5 مليون تيرا هاش في الثانية بزيادة سنوية تقدر بنسبة 109%.

وبذلك تحطيم الرقم القياسي السابق والذي تم تسجيله في 29 يونيو 2019 بمعدل 68.8 مليون تيرا في الثانية.

ويعرف نشاط تعدين البيتكوين انتعاشا واضحا بعدما عرف تذبذبا وتراجعا واضحا عند انخفاض سعر البيتكوين لمستوى 3200 دولار

إذ رجع اهتمام المؤسسات والشركات الكبرى بنشاط التعدين.

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حيث قامت أحد الشركات الألمانية مؤخرا بعقد صفقة وشراء أكثر من 5000 وحدة تعدين Bitmain يوم 1 يوليو الماضي وهو ما يوضحه المصدر.

كما يتم حاليا التوجه لاعتماد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الكهرباء لتعدين البيتكوين.

وهو ما أعلنت عنه شركة التعدين الأمريكية Plouton Mining الاسبوع الماضي عن إنشاء مصنع جديد في كاليفورنيا

ليكون أكبر منشأة تعمل بالطاقة الشمسية في أمريكا الشمالية لتعدين البيتكوين.

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