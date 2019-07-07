مدونة American Express تلمح لاعتماد الريبل مستقبلا

تسجل عملة الريبل XRP ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية الاجمالية ارتفاع بنسبة 2.74% في وقت كتابة هذا الموضوع

وهو ارتفاع وحركة صعودية سريعة أرجع سببها العديد من المحللين لنشر مقالة على مدونة شركة American Express معنونة بالعنوان التالي:

“المدفوعات عبر الحدود، لتصبح أسرع وأكثر شفافية ولتسهيل عملية ادارتها”

ليتكهن العديد من مستثمري العملات المشفرة ويرون أن المقالة المنشورة على موقع أمريكان اكسبرس تلمح لاعتماد الريبل مستقبلا.

شركة أمريكان اكسبرس شركة عالمية مختصة في الخدمات المالية المتنوعة تتخذ من نيويورك مقرا لها

تعتبر واحدة من اعرق الشركات إذ يعود تاريخ تأسيسها لسنة 1850 كما أنها واحد من 30 شركة المكونة لمؤشر داو جونز الصناعي، كما تعتبر أكبر مصدر للبطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وان اختارت شركة امريكان اكسبرس طريقة وآلية لتسهيل المدفوعات عبر الحدود وتسريعها وكذا تضمن شفافيتها

فهنا تبرز شركة الريبل التي توفر جميع ما تشير إليه شركة امريكان اكسبرس.

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وللعلم ولحد الساعة ليس هناك شيء رسمي من شركة أمريكان اكسبرس

لأن المقالة المنشورة على مدونة شركة امريكان اكسبرس ليست اعلانا رسميا عن التحضير للشراكة، بل أن حتى أحد مستخدمي تويتر ذهب بالقول والاشارة بأن المنشور قديم.

ومثلما أخبرنا في بداية الموضوع فإن منشور امريكان اكسبرس وتداوله في هذا الوقت بالذات ساهم في ارتفاع عملة الريبل بشكل واضح في 48 ساعة الأخيرة.

هذا وكانت شركة الريبل قد عقدت شراكة مع شركة موني غرام، سبق وتحدثنا حول ذلك في الموضوع:

تعرف على تفاصيل شراكة الريبل مع “موني غرام”

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