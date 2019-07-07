أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 7-7-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الاحد 7-7-2019
تشهد العملات الرقمية البديلة Altcoin و العملة الرقمية الأولى عالميا بيتكوين إختلافات متباينة من حيث الأسعار والاداء اليوم ، حيث تتحرك البيتكوين في نطاق ضيق جدا مع هبوط بسيط محافظة على مستواها فوق 11,000 دولار حتى اللحظة ، بينما تشهد بعض العملات الرقمية الأخرى ارتفاعا محققة مكاسب متوسطة .
بالرغم من توالي الأخبار الإيجابية حول بيتكوين ، لم تظهر بيتكوين خلال الأيام القليلة الماضية اداء جيدا مقارنة بما قيل من معظم المحللين الفنيين في مجال العملات الرقمية ، حيث تستقر بيتكوين عند مستوى معينا ومن غير الواضح فعلا اذا ما كانت بيتكوين ستتجة نحو الصعود أو نحو الهبوط المدوي مرة أخرى ، ومع ذلك من يدري ربما تتحقق التوقعات لاحقا !
بعد أن كانت عملة البيتكوين قد انخفضت دون مستوى 11,000 دولار عادوت العملة الرقمية المهيمنة الارتفاع فوق مستواها السابق مرة اخرى يوم أمس الماضي ، وبالرغم من انها فقدت بعض من قيمتها اليوم لا تزال بيتكوين تحارب للبقاء فوق مستوى 11,000 دولار .
يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الان عند مستوى 11,238 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، منخفضة بنسبة بلغت 1.87 في المئة ، وفقا لبيانات موقع Coin360 .
لحقت الايثيروم انخفاض عملة البيتكوين ، ويتم تداول عملة الإيثيريوم اليوم عند مستوى 289 دولار امريكي ، منخفضة بنسبة بلغت 1.82 % .
Ripple XRP ارتفع سعر العملة الرقمية بنسبة بلغت 2.63 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عندمستوى 0.39 دولار .
Litecoin يتم تداول العملة عند مستوى 118 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة بلغت 0.05 في المئة .
Binance Coin انخفضت العملة بنسبة بسيطة 0.82 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 32 دولار امريكي .
Bitcoin Cash فقدت العملة الرقمية بعض من قيمتها بنسبة بلغت 0.23 في المئة ، ويتارجح السعر الآن حول 403 دولار امريكي .
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أسعار عملات أخرى :
EOS ارتفعت العملة الرقمية الان بنسبة 0.91 % ، ويتم تداولها الان عند مستوى 5.80 دولار امريكي.
TRON TRX إرتفع سعر العملة الرقمية الان بنسبة 0.48 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.032 دولار امريكي .
Cardano ارتفعت العملة بنسبة بلغت 1.48 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.078 دولار امريكي .
Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 1.19 % ، ويتارجح سعر العملة الآن 0.103 دولار .
Dash ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 0.65 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند مستوى 155 دولار امريكي .
ومن بين افضل مائة عملة رقمية التي سجلت أعلى المكاسب كانت عملة MiC مرتفعة بنسبة عالية بلغت 119 % حتى اللحظه خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap .
يبلغ اجمالي سوق العملات الرقمية اليوم 321 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك عملة البيتكوين 62 % من هيمنة السوق .
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