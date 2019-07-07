لماذا تغرق عملة ستيلار (XLM) بالرغم من ازدهار البيتكوين

منذ بدأ تعافي سوق العملات الرقمية مطلع العام ، بقيت Stellar (XLM) العملة الرقمية الرئيسية الوحيدة التي لم ترتفع في السعر.

في حين أن هذه العملة الرقمية تغرق ، كانت معظم العملات الرقمية الموجودة حول XLM بالقرب من المرتبة الثانية عشرة قد سجلت نمواً يتراوح بين 100٪ و 1100٪ خلال نفس الفترة.

ولكن ، بعد عام جيد لعملة stellar خلال 2018 ، والذي أدى إلى زيادة الاعتماد المؤسسي والشراكات التقنية الكبرى لمشروع العملة الرقمية ، لماذا يتعثر Stellar بالخلف الآن؟

ربما يمكن العثور على الإجابة في السؤال نفسه …

لنُلقي نظرةً الى الخلف على الأشهر الستة الأخيرة من عام 2018 بالتحديد ، نجحت Stellar في الحصول على العناوين الرئيسية للصحُف الاخبارية بانتظام عن طريق تفوقها في الأداء على بقية سوق العملات الرقمية .

وفي خضم السوق الهابط خلال فترة الشتاء الرقمية ، بالرغم من تراجع قيمة مُعظم العملات الرقمية في السوق ؛ فقد كانت قيمة عملة XLM في نمو مطرّد .

ساعدت موكبة من الأخبار في تنامي قيمة العملة الرقمية Stellar وزيادة أسعارها ، حيث ساهمت تلك الأخبار الصعودية في جعل Stellar وجهة مفضلة عاطفياً لدى المستثمرين في عام 2018.

وفي غضون بضعة أشهر ، قامت شركة التكنولوجيا العملاقة IBM باختيار Stellar لاستخدامها في منصة المدفوعات عبر الحدود ” World Wire ” ، بالإضافة إلى ادراج Stellar XLM ضمن قائمة الأصول الرقمية القابلة للاستثمار رسميا من قبل Coinbase باعتبارها واحدة من العملات الرئيسية التي كانوا يدرسون إدراجها .

ورافق ذلك بعض الاشاعات ، تتعلق باستخدام فيسبوك لستيلار لاستخدامها في مشروع البلوكتشين السري الخاصة به ، ولكن لا أساس لها من الصحة .

كما وضع مقال لصحيفة نيويورك تايمز مؤسس عملة ستيلار ” جيد مكالب ” من بين العشرة أشخاص “الذين يقودون ثورة بلوكشين” . وقد تبنت مؤسسة UNICEF اليونيسف مشروع ستيلار ، حيث قامت المنظمة الخيرية بإضافة ستيلار الى قائمة العملات التي يمكن أن تتلقى التبرعات عن طريقها .

شهدت Stellar نمواً رائعاً خلال عام 2018 لدرجة أنها في مرحلة ما في شهر يوليو تمكنت من تجاوز Litecoin (LTC) في المركز السادس من حيث القيمة السوقية .

وبحلول شهر سبتمبر تمكنت XLM من تخطى EOS في المركز الخامس ، كما حظيت Stellar بمكانة مميزة ضمن أفضل 10 عملات رقمية في السوق وبدت تظهر كونها أكثر أماناً .

وحتى هذه اللحظة في يوليو من عام 2019 ، تراجعت ستيلار XLM إلى المركز رقم 12 وانخفضت قيمتها بأكثر من 9 ٪ مقابل الدولار منذ يناير 2019 .

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هذا الانخفاض الطفيف لن يكون سيئًا للغاية لولا تنامي قيمة جميع أقران XLM في ذلك الوقت . ربما لا يمكن رؤية ذلك بوضوح أكبر من أداء عملة XLM مقابل البيتكين منذ بداية يناير الى الآن ، حيث انخفضت XLM بنسبة هائلة بلغت 69٪ .

توازن السوق وعدم وجود أيدي جديدة

فكرة أن سوق العملات الرقمية لا يزال لديه ميل إلى ” تحقيق التوازن ” ، مدعوم بمواقف مماثلة من كل من Ripple (XRP) و Waves (WAVES) أيضاً .

فـ كما هو الحال مع Stellar ، كان لكل من XRP و Waves نهايات ممتازة في عام 2018 ، مع وجود Waves على وجه الخصوص بأكثر من أربعة أضعاف خلال شهري نوفمبر و ديسمبر العام الماضي .

والآن ، بالنسبة لـكل من XRP و Waves فقدت شهدت العملتان ركوداً وأداءً ضعيفاً خلال عام 2019 على غرار Stellar ، حيث يسعى سوق العملة الرقمية إلى إيجاد نوع من التوازن . (وقد كسبت العملة الرقمية XRP فقط 8 ٪ منذ يناير ، في حين فقدت Waves أكثر من 40 ٪ من قيمتها .)

وعلى الرغم من حقيقة أن عملة XLM قد انخفضت إلى سعر 0.07 دولار في ديسمبر ، إلا أنه لم يتم العثور على أيادي جديدة لدعم سعر العملة.

قد يكون ذلك أيضا علامةً على قيام XLM بدفع ضريبة النجاح السابق . في حين فقدت معظم العملات الرقمية في السوق ما يقرب من 99 ٪ من قيمتها ، انخفضت XLM فقط بنسبة 92 ٪ ، وربما تسبب المشترين في إيقاع العملة في المزيد من الخسائر . وليس شرطاً أن تفقد Stellar أيًا من بريقها منذ مطلع العام . لكنها لم تربح الكثير أيضًا .

وفي نهاية استطلاعك لتطورات سوق العملات الرقمية و البيتكوين .. عزيزي القارئ ، ما هي وجهة نظرك حول أداء العملات الرقمية التي كانت أكثر نجاحاً من غيرها وأقل خسائر خلال العام الهبوطي القاسي 2018 ، وهل أن هذه العملات التي أثبتت جدارتها وتفوقها في الأداء خلال السوق الهابط في 2018 تدفع الآن ضريبة نجاحها خلال السوق الصاعدة 2019؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل..

المصدر : CCN

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