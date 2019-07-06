منصة KuCoin تستعد لإطلاق منصة العقود الآجلة (KuMEX) بـ رافعة مالية 20x

يستعد عالم الكريبتو و منصات تداول العملات الرقمية إلى إطلاق عدد من المنتجات الجديدة و من ضمنها منصات تداول مشتقات البيتكوين ووالعقود الآجلة بمميزات متنوعة ومختلفة.

حيث كشفت منصة KuCoin باستعدادها لإطلاق منصة KuMEX الجديدة والمتخصصة في مشتقات العملات الرقمية والعقود الآجلة.

وذكر الإعلان بأن النظام الأساسي الجديد سيتم إطلاقه رسمياً في يوم 9 يوليو من الشهر الحالي.

وذكرت المنصة أن النظام الجديد تم تطويره بشكل مستقل بواسطة فريق KuMEX و من خلال سيتم السماح بالتداول في جميع العقود الآجلة التي سيتم إضافتها.

وستبدأ المنصة بتقديم خدمة تداول العقود الآجلة للبيتكوين تحت رمز (XBTUSDM), وستوفر المنصة رافعة مالية تصل إلى 20 ضعف.

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في الوقت الحالي ستقوم منصة KuMEX بإيداع 1 XBT وهمي لإتاحة الفرصة للمستخدمين لتجربة التداول عبر منصة العقود الآجلة وسوف تستمر التجربة لمدة 3 أسابيع و من خلال هذه الفترة سيتم توزيع مكافآت تبلغ 10,000 من عملات KCS الرقمية.

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