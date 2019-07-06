بيتكوين تقترب من ١١٥٠٠ دولار بينما تشهد العملات المشفرة الأعلى بعض المكاسب

تام شمس - السبت 6 يوليو 2019 11:54 مساءً - السبت ٦ يوليو - سجلت معظم العملات العشرين المشهورة تحقيق مكاسب معتدلة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة، بينما تحوم عملة بيتكوين (BTC) دون مستوى ١١٥٠٠ دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ارتفعت عملة بيتكوين حاليًا بنسبة ٣ بالمئة تقريبًا، حيث يتم تداولها حول ١١٤٨٦ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت العملة بأكثر من ٧,٦٨٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ووفقًا لتقرير حديث صدر عن بورصة باينانس للعملات المشفرة الرائدة، فقد أصبحت عملة بيتكوين أقل ارتباطًا بالعملات المشفرة الأخرى في الربع الثاني من عام ٢٠١٩ نظرًا لاحتمال وجود "رحلة إلى الجودة" في الجولة الأخيرة.

تتمسك إيثريوم بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا ٣١,١ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٦,٨ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت زيادة في قيمتها بأكثر من ٠,٦٧٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حول ٢٩٢ دولارًا. وخلال الأسبوع، فقدت العملة أيضًا حوالي ٥,٨٢٪ من قيمتها.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت ريبل بنسبة ٤٪ تقريبًا على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند حوالي ٠,٣٩٩ دولار. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة بحوالي ٥,٧٥%.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، كانت العملات الوحيدة التي سجلت خسائر هي تشينلينك (LINK)، التي انخفضت بنسبة ٤٪ تقريبًا، وليو بانخفاض ٢,٣٪ تقريبًا، وأتوم بانخفاض أكثر من ١٪.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٣٢٧ مليار دولار، أي أقل بنسبة ٤,٩٢٪ مليار دولار من القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.