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بيتكوين تقترب من ١١٥٠٠ دولار بينما تشهد العملات المشفرة الأعلى بعض المكاسب

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Cointelegraph بواسطة Adrian Zmudzinski 0 تبليغ

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تام شمس - السبت 6 يوليو 2019 11:54 مساءً - السبت ٦ يوليو - سجلت معظم العملات العشرين المشهورة تحقيق مكاسب معتدلة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة، بينما تحوم عملة بيتكوين (BTC) دون مستوى ١١٥٠٠ دولار.

Market visualization

 تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ارتفعت عملة بيتكوين حاليًا بنسبة ٣ بالمئة تقريبًا، حيث يتم تداولها حول ١١٤٨٦ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت العملة بأكثر من ٧,٦٨٪.

Bitcoin 7-day price chart

 مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ووفقًا لتقرير حديث صدر عن بورصة باينانس للعملات المشفرة الرائدة، فقد أصبحت عملة بيتكوين أقل ارتباطًا بالعملات المشفرة الأخرى في الربع الثاني من عام ٢٠١٩ نظرًا لاحتمال وجود "رحلة إلى الجودة" في الجولة الأخيرة.

تتمسك إيثريوم بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا ٣١,١ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٦,٨ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت زيادة في قيمتها بأكثر من ٠,٦٧٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حول ٢٩٢ دولارًا. وخلال الأسبوع، فقدت العملة أيضًا حوالي ٥,٨٢٪ من قيمتها.

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Ether 7-day price chart

 

 مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت ريبل بنسبة ٤٪ تقريبًا على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند حوالي ٠,٣٩٩ دولار. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة بحوالي ٥,٧٥%.

XRP 7-day price chart

 مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، كانت العملات الوحيدة التي سجلت خسائر هي تشينلينك (LINK)، التي انخفضت بنسبة ٤٪ تقريبًا، وليو بانخفاض ٢,٣٪ تقريبًا، وأتوم بانخفاض أكثر من ١٪.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة  ٣٢٧ مليار دولار، أي أقل بنسبة ٤,٩٢٪ مليار دولار من القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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