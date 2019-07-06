محفظة غرين من بلوك ستريم التابعة لشركة بلوكستريم تعلن دعمها لسلسلة ليكويد نتورك

تام شمس - السبت 6 يوليو 2019 11:54 مساءً -

أعلنت شركة تطوير برنامج بلوكتشين "بلوكستريم" أن محفظتها المحمولة، غرين واليت، تدعم الآن سلسلة ليكويد نتورك الجانبية، وذلك في منشور بتاريخ ٥ يوليو.

ووفقًا للإعلان، يمكن لمستخدمي المحفظة الآن تخزين وإرسال واستلام ليكويد بيتكوين (L-BTC) والأصول المصدرة على سلسلة ليكويد الجانبية. ويهدف مشروع ليكويد نتورك، الذي تمت مناقشته لأول مرة في عام ٢٠١٥ وتم إطلاقه في أكتوبر ٢٠١٨، إلى السماح بالمعاملات الأسرع مع بيتكوين (BTC) بين الشركات والأفراد باستخدام ميزاته. كما يزعم أن معاملات بيتكوين التي يتم تنفيذها على السلسلة الجانبية، حيث تتحرك كعملات بيتكوين سائلة، تعتبر أيضًا أكثر خصوصية:

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"تستفيد معاملات L-BTC على ليكويد أيضًا من أحدث تقنيات المعاملة السرية، والتي تضمن إخفاء التفاصيل الأساسية للمعاملات افتراضيًا. ستكون الأطراف الثالثة التي تقوم بالفحص [...] قادرة على رؤية العناوين التي تم إرسال المعاملة إليها ومنها، ولكن ليس كم تم إرساله، أو حتى ما تم إرساله."

أخيرًا، بالإضافة إلى L-BTC، تدعم ليكويد أيضًا أصول التوكنات الأخرى مثل العملات المستقرة والأوراق المالية. ويحدد المنشور أيضًا أن المحفظة تدعم أجهزة أندرويد وآي أو إس من خلال المتجر المخصص وتوعد بوظيفة لأجهزة الكمبيوتر قريبًا.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت بلوكستريم مؤخرًا أداة جديدة تسمح للمستخدمين بتنفيذ عمليات تبادل ذرية لجميع الأصول التي تدعمها شبكة ليكويد.