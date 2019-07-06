إستهلاك الطاقة الكهربائية في تعدين البيتكوين يحتل المركز الـ 43 بين إستهلاك الدول للكهرباء

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية نستعرض معكم تقريرا حول الصورة العامة من ناحية الإقتصاد الكلي لنظام عمل شبكة بلوكتشين البيتكوين وإستهلاك الطاقة الكهربائية في عمليات تعدين العملات في الشبكة ..فيما يبدو استخدام الطاقة في تعدين البيتكوين لم يصل إلى درجة جنونية وليس بالسوء الذي يعتقده الكثيرون ، ولكن استهلاك الطاقة ينافس دول مثل دولة سويسرا ..في تقرير يشيل إلى أن العملة الرقمية ككل سوف تعمل ، على الأقل إذا كان إستهلاك الكهرباء هو الأمر الوحيد المقلق حيال ذلك.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

أصدر مركز كامبريدج لنظام التمويل البديل فهرسًا للأنواع المكرسة لبيانات الماكرو ” الإقتصاد العام” حول عملة البيتكوين ، وكل تلك البيانات كانت تتعلق باستهلاك الكهرباء ، وذلك حسبما ورد على ا لرابط التالي نستعرض معكم المخطط البياني التوضيحي التالي:

شجر الـ Tree Huggers في مواجهة

حسنا تاريخيا ، كان هناك اعتراض كبير على عملة البيتكوين وهو مسألة أن نظام عمل البيتكوين يستهلك الطاقة على نطاق واسع كما يظهر عبر الرابط التالي ، فيما يشكك البعض في منطق بناء نظام جديد تمامًا عندما يبدو أن النظام الحالي يعمل في الوقت نفسه.

وحيث أنه لا تختلف مسألة توزيع الكهرباء عن توزيع الثروة ، على نطاق عالمي ، مما يعني أن الناس في البلدان المتقدمة قد يتمتعون بميزة كبيرة على الآخرين.

ثم مرة أخرى ، وفيما يبدو أنه من غير المحتمل أن يكون نظام تعدين العملة الرقمية على نطاق صغير مستحسناً مع شبكة بلوكتشين البيتكوين بعد الآن.

Huggers Tree : مصطلح دعوة بيئية (يستخدم في إشارة إلى ممارسة احتضان شجرة في محاولة لمنع سقوطها).

نظام Proof-of-Electricity أو إثبات إستهلاك الكهرباء

حتى الآن ، كانت عملة الـ Monero واحدة من شبكات البلوكتشين الرئيسية التي تعمل بنظام خواريزيمية تعدين إثبات العمل proof-of-work القليلة التي تضمن استمرار انظمة التعدين على نطاق صغير وبشكل لامركزي ، حيث قام فريق هذه العملة بتعديل برامجهم استجابةً لمشكلة واردة من معدات التعدين الآلية التي لم يرحب بها مجتمع العملة الرقمية.

هذا وقد تكون عملة الـ Monero صغيرة بالمقارنة مع عملة البيتكوين ، لكن ليس من المعقول أن تؤدي مجموعة من شبكات بلوكتشين التعدين الرئيسية إلى زيادة استهلاك الطاقة في قطاع العملات الرقمية بشكل كبير.

ومن جانهبا يعمل مركز تقارير كامبريدج ، على القيام بتتبع استهلاك الطاقة من قبل شبكة بلوكتشين عملة البيتكوين فقط.

هذا وسواء كانوا يعترفون بذلك أم لا ، يخشى المشرعون والإصلاحيون حول العالم من عالم يمكن أن يكون لكل فرد فيه بديل لنموذج العملات الورقية ، بمعنى عالم تسود فيه العملة الرقمية أكثر من أي شيء “عملة” تصدره أي حكومة بشكل منفرد.

تخيل معي عالما يمكن أن توفر لك فيه شركة FedEx خدمة أفضل وأرخص ولا تزال مربحة.

في هذا الإطار نستعرض معكم الفيديو التالي:

العنوان : نظرة إلى ما وراء الصورة العامة في عمليات التعدين في شبكة بلوكتشين البيتكوين على شبكة أخبار CNBC

على المقياس الكبير للصورة ، يبدو أن استهلاك الطاقة هو أقل المخاوف المتعلقة بـعملة البيتكوين Bitcoin

حسنا هذا ما تجلبه عملة البيتكوين إلى المشهد ، حيث أنه مع عكس الأدوار: كل شيء تفتقر إليه عملة الدولار بطبيعته ، يبدو أن العملة الرقمية تمتلك صفات كل ما لدى الدولار ، وفي هذا الإطار فإن العملة الرقمية تكسب.

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لذلك ، إنه توازن دقيق ستلعبه الحكومات لكل منها بمفردها ، من حيث كيف يمكنك مراقبة نظام التمويل في العالم إذا لم يكن لديك يد في بناء أو صيانة هذا النظام؟

حسنا .. سيتبناها البعض في وقت مبكر بدافع الضرورة ، وذلك مع حالات دول مثل كل من فنزويلا وإيران ، والآن دولة كوبا تثبت هذه النقطة أيضا كما يرد عبر الرابط التالي ، وسوف يتبناها الآخرون في وقت لاحق بدافع من الراحة والتطلع إلى المستقبل ، كما يتضح من العديد من مشاريع العملات الرقمية الكبيرة في الشرق الأوسط كما يظهر عبر الرابط التالي

هذا وفي حين أن تبني المستهلك لإستخدام العملة الرقمية عالميا هو الأمر المهيمن في الدول الغربية ، كان الاستقبال الحكومي مختلطًا هنا أكثر من العديد من البدائل كما يظهر من هنا

حسنا .. في مرحلة ما ، لن يكون أمام الحكومات الغربية خيار سوى معرفة الطريقة التي يسير بها نظام العملات القمية.

وحتى يأتي ذلك الحين ، يمكننا أن نتنفس الصعداء على الأقل: حيث ستتم إضافة المزيد من القوة إلى الشبكة العالمية ، وسيصبح المعدنون في الشبكة أكثر كفاءة ، وستكون المنافسة أكثر شراسة للحصول على مكافأة أصغر .. كما يظهر عبر الرابط

سوف تعمل العملة الرقمية ككل ، على الأقل إذا كانت مسألة إستهلاك الكهرباء هي الشاغل الوحيد.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية على المدى القريب ، وهل تتوقع أن تتجه أغلب شركات تعدين عملات البيتكوين و العملات الرقمية لإستخدام مصادر الطاقة المتجددة المختلفة أم يستمر إستخدام الكهرباء ؟! ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

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