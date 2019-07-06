شبكة بلوكشين بينانس تستعد لـ تحديث جديد (هارد فورك)

أعلن الفريق خلف بلوكشين بينانس عن موعد الهارد فورك على شبكة بلوكشين بينانس الرئيسية.

وذكر الإعلان الرسمي: “بعد الاختبارات الناجحة للشبكة التجريبية (TestNet) تمت الموافقة على إجراء ترقية مجدولة لـ شبكة بينانس عند الكتلة 20,300,000. و من المتوقع أن يكون ذلك صباح يوم 15 من شهر يوليو الحالي.”

وبالتالي يجب على جميع مدققي بلوكشين بينانس إجراء الترقية اللازمة قبل 10 يوليو حتى يستمر تزامن عملهم مع الشبكة.

كما أنه من المتوقع أن تقوم المنصة بدعم عملية التحديث لـ عملة BNB الرقمية و بذلك فإنه لا يتطلب على المستخدمين القيام بأي إجراء جديد في حال احتفاظهم بالعملة الرقمية داخل المنصة.

وذكر الإعلان أن التحديث الجديد يتضمن إضافة عدد من الميزات الجديدة إلى بلوكشين بينانس ومن ضمنها إمكانية حجز العملات الرقمية لفترة زمنية معينة على شبكة بينانس.

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بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدم وذلك من خلال جعل عملية المطابقة للأوامر في منصة بينانس اللامركزية أكثر سهولة وسرعة.

كما سيشمل الهارد فورك على بعض التحديثات الأخرى المتعلقة بالشبكة و خدمات الـ API داخل النظام البيئي.

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