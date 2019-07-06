مسؤولٌ إيراني يقول إن الكونغرس الأمريكي يعمل على حظر تعدين العملات المشفرة في إيران

تام شمس - السبت 6 يوليو 2019 09:51 مساءً - صرّح سعيد زرندي، مساعد وزير الصناعة والتجارة والإمداد الإيراني، أن الكونغرس الأمريكي يعمل على منع وصول إيران إلى تعدين العملات المشفرة وبيتكوين، وذلك حسبما ذكرت خدمة الأخبار المحلية الفارس يوم ٦ يوليو.

ووفقًا لزاراندي، يعتبر الكونغرس العملات المشفرة أداة للتهرب من العقوبات وغسل الأموال، وبالتالي يحاول إصدار تشريع ضد وصول إيران إليها، مما يعقد التشريعات الإيرانية.

وفي معرض تعليقه على أن مسألة العملات المشفرة ظلت بدون حل في إيران، ورد أن زاراندي قال إن الوزارات الإيرانية تعمل مع البنك المركزي الإيراني لتسوية موضوع العملات المشفرة واستخدامها داخل إيران.

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وفي ديسمبر ٢٠١٨، قدم مجلس النواب ومجلس الشيوخ مشاريع قوانين تستهدف التمويل الإيراني غير المشروع بما في ذلك العملات المشفرة، حسبما أفاد كوينتيليغراف في ذلك الوقت. واعتبارًا من وقت كتابة المقالة، لم يتم تمرير أي منهما.

وفي نهاية شهر يناير، أعلن البنك المركزي الإيراني عن خطط لإدخال عملة مشفرة وطنية في مؤتمر في طهران. وعلى الرغم من أنها تشبه نظريًا بترو فنزويلا، إلا أن هذه العملة الجديدة، PayMon، لا يبدو أنها اكتسبت قوة دفع كبيرة.

وتشير الأخبار الأخيرة إلى أن الحكومة الإيرانية هي نفسها متناقضة تجاه التعدين. ففي نهاية يونيو، صادرت السلطات الإيرانية حوالي ١٠٠٠ آلة تستخدم لتعدين بيتكوين. وجاء ذلك في أعقاب الإعلانات الصادرة عن وزارة الطاقة بأنها تخطط لقطع الكهرباء عن عمليات التعدين المشتبه فيها والاستفادة من الكهرباء المدعومة في البلاد، حسبما ذكر كوينتيليغراف.