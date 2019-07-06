شابة استرالية تسافر إلى عشر دول معتمدة على صرف العملات الرقمية فقط

بعد عشر سنوات من وجود البيتكوين وغيره من العملات المشفرة.

أصبح استخدام العملات المشفرة في الحياة اليومية شائع ومستعمل في العديد من المناطق بشكل كبير.

قصة اليوم لشابة استرالية سافرت لعشر دول معتمدة في سفرها وتحركها على العملات المشفرة فقط. ما يعد مثال واضح عما وصلت إليه العملات المشفرة من تبني من طرف المتاجر والمؤسسات ورضا الحكومات.

الشابة الاسترالية التي نتحدث عنها هي “Jaide Barclay” قامت بفتح قناة على يوتيوب تحمل تسمية “تحدي الكريبتو” خصيصا لرحلتها ومغامرتها في زيارة 10 دول في 12 أسبوع والاعتماد بشكل كامل على العملات المشفرة فقط.

تقوم “Jaide Barclay” بتوثيق رحلاتها ومغامراتها السفرية على شكل فيديوهات تنشر بشكل دوري تنتهي بحضور حدث “أسبوع لندن للبلوكشين”.

“Jaide Barclay” قررت التخلي عن حياتها اليومية في مدينة Gold Coast الاسترالية ومتابعة شغفها نحو العملات المشفرة.

استثمرت “Jaide” في العملات الرقمية المشفرة في سنة 2017 مثلها مثل العديد من المستثمرين لكنها أصبحت أشد افتتانا بهذا المجال وقررت أن تصبح مهتمة به بشكل كامل والعمل ضمن نطاقه.

قبل الرحلة صرحت “Jaide” أنها لم تقم بإستخدام العملات الرقمية مسبقاً لشراء أي شيء على الاطلاق

وإنما حبها للسفر والمغامرة جعلها تتحدى نفسها بأن لا تحمل معها سوى أموال على شكل عملات رقمية مشفرة فقط.

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تقول “Jaide” أنها توصلت لأماكن قبول العملات المشفرة عن طريق محرك بحث قوقل الذي يصف لها المتاجر والمحلات التي تقبل الكريبتو.

كما صرحت بأنها واجهت صعوبة في الانفاق ليس بسبب عدم توفر أماكن قبول البيتكوين بل لأن البيتكوين عاود الارتفاع بشكل كبير في الآونة الأخيرة مما زاد من شعور الاحتفاظ و HODL.

لتنهي “Jaide” رحلتها وتصور فيدو خاتمة تخبر من خلاله أن هناك العديد من الأماكن التي تقبل العملات المشفرة وأنها تزيد يوم بعد يوم، كما أن العديد من أصحاب المتاجر يعون ماهيتها ويتعاملون معها بشكل عادي.

وترى أيضا أن سوق العملات الرقمية المشفرة ينضج بشكل أكبر وأن الناس ستزيد من انفاقها للعملات المشفرة مع الوقت.

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