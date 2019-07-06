عملية احتيال جديدة في بيلاروسيا تكبد ضحاياها أكثر من 100 ألف دولار

دولة بيلاروسيا من الدول الأكثر انفتاحا على العملات الرقمية المشفرة

بل إنها من الدول الأوروبية السباقة للاعتراف بالعملات الرقمية المشفرة وتعاملت معها بمرونة عالية.

مع الانفتاح والاستخدام الواسع للعملات الرقمية المشفرة تظهر معها عمليات الاحتيال وشذوذ عن الاستخدام السليم.

تعرض عدد من عشاق والمهتمين بالاستثمار في العملات الرقمية المشفرة لعملية احتيال في مدينة بريست البيلاروسية.

عملية الاحتيال قادتها شركة تشفير عن طريق ايهام مستخدميها أنها تقوم بعمليات الاستثمار وتتيح خيار امكانية شراء العملات المشفرة لمن يود ذلك.

ليتم الاستيلاء على أكثر من 109000 دولار.

حيث قامت الشركة بأعداد عقود ادارية للأصول الرقمية بشكل يوحي أن كل شيء قانوني ومشروع وأن الأمور تسير بوتيرة حسنة.

لتتمكن بعد ذلك من استلام الأمول المستثمرين والفرار بها.

حيث تعرضت أحد الضحايا لفقدان 15 ألف دولار وضحية أخرى فقدت أكثر من 75 ألف دولار وذلك مباشرة بعد تسليمهم الأموال للشركة التي تزعم أنها ستشتري العملات المشفرة نيابة عنهم.

Advertisements

بعدها عرف الضحايا ما تعرضوا له وتقدموا للشرطة بتقرير ليتم التحقيق في القضية.

ويتم القبض بعدها على المحتالين الذين يسيرون الشركة والاعلان عن سنهما (29 سنة و 32 سنة) دون تفصيل أكثر حول هويتهما.

للعلم أصدرت الحكومة البيلاروسية مرسوما قانونيا بشأن العملات الرقمية المشفرة بشكل مفصل.

يتناول كافة الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وكذا الضرائب المترتبة عن هاته الأنشطة.

وكأي صناعة فإن هناك الصالح والطالح وتبقى العمليات الاحتيالية مستمرة ما يلزم الحرص وبناء وعي أكبر حول العملات الرقمية المشفرة وكيفية استخدامها.

اقرأ أيضا:

بعد ارتفاع البيتكوين لـ10 آلاف دولار… الحذر من النصب والاحتيال خاصة للوافدين الجدد

اتهام مؤسس الترون “جاستن صن” بالتواطئ مع مشروع احتيالي

عملية احتيال جديدة في سوق العملات المشفرة تستخدم اقتباسات “بيل غيتس”