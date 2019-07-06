الرئيس التنفيذي لشركة سيركل يأمل في نجاح الاحتياجات الفريدة لليبرا في تحفيز لوائح تنظيمية إيجابية

تام شمس - السبت 6 يوليو 2019 08:54 مساءً -

قال جيريمي ألاير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيركل للمدفوعات، إن عملة ليبرا المشفرة الخاصة بفيسبوك سيتم تشغيلها في مخطط حلقي مغلق يحتوي على متطلباتها الخاصة بالتنظيم خلال مقابلة مع بلومبرغ صدرت يوم ٥ يوليو.

وخلال المقابلة، أشار ألاير إلى أن هناك تطبيقات مختلفة للعملات المستقرة متميزة في نهجها التنظيمي. وأوضح قائلًا:

"هناك فرق كبير حقًا بين العملات المستقرة التي تعمل وفقًا لأنظمة أذونات مغلقة - وهي الطريقة التي تُقترح بها ليبرا اليوم، على الأقل في تجسيدها الأولي - مقابل العملات المستقرة التي يمكن تشغيلها على الإنترنت العام."

كما حدد ألاير أن النوع الأخير هو نهج USDC، وهي عملة مستقرة تصدر بشكل مشترك بواسطة سيركل وبورصة العملات المشفرة الأمريكية "كوين بيز". كما أشار إلى أنه يأمل أن تؤدي ليبرا إلى تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالأصول الرقمية. حيث أوضح قائلًا:

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"وجهة نظرنا هي، كما تعلمون، أن العملات المشفرة وبلوكتشين تمثل نوعًا من نسيج اقتصاد القرن الحادي والعشرين، وهناك فرصة لتطبيق سياسة تسمح لنا بالازدهار على نطاق واسع بنفس الطريقة التي ازدهر بها الإنترنت في منتصف التسعينيات وحتى أواخرها، فقد كانت السياسة حيوية حقًا لتمكين ذلك".

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في مايو، أشار ألاير بالفعل إلى أن مجال العملات المشفرة يحتاج إلى اليقين التنظيمي والتعريف الحالي للعملات المشفرة واسع للغاية.

وقال ألاير أيضًا خلال المقابلة إنه يتوقع أن يتم الاعتماد الجماعي للأصول الرقمية غير السيادية التي تعمل كمخزن للقيمة مثل بيتكوين (BTC)، لكنه يتوقع أيضًا أن يحدث نمو في تبني العملات المستقرة.

كما ناقش ألاير مؤخرًا رجل الأعمال والشخصية التلفزيونية الكندية كيفن أوليري، الذي قال إن العملات المشفرة تشكل تحديات جدية في الامتثال لقطاع الخدمات المالية.