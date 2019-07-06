ثغرة أمنية في بلوكشين المونيرو قد تسمح بسرقة عملة XMR من منصات التداول

مؤخرا أعلن بعض المطورون ومبرمجي البلوكشين أن بلوكشين المونيرو يحتوي على بعض الأخطاء منها بعض الأخطاء الخطيرة والتي تسمح بسرقة المونيرو من منصات تداول العملات الرقمية.
عملة المونيو XMR من العملات المشفرة الحاضرة في ترتيب العملات الأكبر من ناحية القيمة الاجمالية تترتب في المرتبة 14 على موقع coinmarketcap.
تركز عملة المونيرو على الخصوصية والحفاظ عليها وتعد ثان أكبر عملة استعمالا على الانترنت المظلم بعد البيتكوين.
كشف بعض المطورون عن وجود خلل وبعض الأخطاء على بلوكشين المونيرو في تقرير HackerOne المنشور والذي حصل بموجبه هؤلاء الباحثون الأمنيون على 45 من عملة المونيرو كمكافأة لهم.
هذه الأخطاء والثغرات الأمنية والتي تعتبر كنقاط ضعف يمكن ان يستغلها المتسللون في سرقة XMR من منصات التداول.
وكانت شبكة المونيرو قد واجهت مشاكل سابقة مع عملية تعدين المونيرو
وإذ كان يستطيع معدنو العملة الكبار تزييف الكتل واجبار محفظة المونيرو على قبولها كعملات حقيقية بينما هي مزيفة.
لتستمر المشاكل والأخطاء الأمنية مع شبكة المونيرو وهذه المرة وجود خطأ أكتشفه الباحث “أندريه سابيلنيكوف” حول عدم القدرة على تحصين الشبكة.
حيث يمكن استغلال هذه الثغرة من طرف المتسللون الذي يقومون بطلب على السلسلة يمكنهم من استدعاء جميع الكتل من العقد الأخرى ما يعني استدعاء مئات الآلاف من عملات المونيرو.
مع العلم أن إعداد طلب مماثل يتطلب عتاد وموارد ضخمة لتنفيذه.
هناك تحديث على اصدار بلوكشين المونيرو تم الاعلان عنه شهر يونيو الماضي تم من خلاله معالجة العديد من الأخطاء.
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