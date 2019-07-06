ماليزيا تتخذ إجراءات صارمة ضد منصات تداول العملات الرقمية غير المسجلة

حذرت هيئة تنظيم أسواق رأس المال الماليزية جميع منصات تبادل العملات الرقمية غير المسجلة التي تمارس أعمالا تجارية في البلاد لإنهاء العمليات وإعادة أموال المستثمرين .

في بيان صحفي ، أشارت هيئة الأوراق المالية في ماليزيا إلى أنه تم تسجيل منصات تبادل العملات الرقمية فقط في البلاد وهي Luno Malaysia و Sinegy Technologies و Tokenize Technology .

بصرف النظر عن منصات تداول العملات الرقمية الثلاثة المذكورين أعلاه ، لا يُسمح بتشغيل منصات أخرى على الإنترنت في ماليزيا حاليًا و يتعين على جميع المنصات الأخرى التوقف الفوري عن جميع الأنشطة المتعلقة بتداول الأصول الرقمية وإعادة جميع الأموال والأصول التي تم جمعها من المستثمرين.

تم تسجيل المنصات الثلاثة مطلع الشهر الماضي ولديهم حتى مارس من العام المقبل للامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة .

بعض المتطلبات التنظيمية يتم مطالبة المنصات لتلبيتها للبقاء على مقربة من مراقبة السوق ، و قواعد التداول و غيرها من العناصر ، كما أن منصات تبادل العملات الرقمية مُطالبة بإنشاء حسابات مصرفية منفصلة مع انتظار الضوء أخضر من هيئة SC ، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن المنصات مُطالبة أيضًا بصياغة كتاب قواعد للتداول الذي سيتم تقديمه إلى اللجنة الدائمة للاطلاع عليه .

وفقًا The Malaysian Reserve، تتوقع جميع المنصات الثلاث نموًا مطردًا بعد السماح لها بتقديم خدمات كاملة.

ماليزيا هي واحدة من أكثر البلدان جاذبية في العالم لحيازة العملات الرقمية ، وذلك لأن مالكي أصول العملات الرقمية ليسوا مطالبين بدفع ضريبة أرباح رأس المال عندما ترتفع قيمة ممتلكاتهم ، لأن معاملات العملة الرقمية الأخرى في ماليزيا معفاة من الضرائب

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إلى جانب منصات تداول العملات الرقمية ، حذرت الهيئة التنظيمية الماليزيين أيضًا من المشاركة في عروض العملة الأولية ICO ووفقًا لمفوضية الأوراق المالية في ماليزيا ، لن يتم اعتماد أي عروض العملة الأولية ICO ولا تزال الهيئة التنظيمية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية للقطاع .

أشارت هيئة الأوراق المالية الماليزية على وجه التحديد إلى منظمات دولية أجنبية قائلة إنه ليس من الصعب فقط التحقق منها ولكن قد لا يكون من الممكن استرداد الأموال المستثمرة :

من شأن مشاريع الـ ICO التي ليس لها وجود فعلي في ماليزيا أن يجعل من الصعب التحقق من صحته . وعلاوة على ذلك ، قد يخضع استرداد الأموال المستثمرة لقوانين أو لوائح أجنبية.

المصدر : CCN.COM

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