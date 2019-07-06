عملة الريبل من أسوء العملات أداء في النصف الأول من سنة 2019 وعملة BNB تتألق

تصنف العملات الرقمية المشفرة وفقا لحجم القيمة السوقية الاجمالية ويتم ترتبيها وفقا لذلك على موقع coinmarketcap.

هناك عملات تترتب في المراتب الأولى مثل: البيتكوين، الايثيريوم، الريبل…

بالرغم من حجم القيمة الاجمالية للعملات العشر الأولى لكن لا يمكن حصر واعتبار الاستثمار فيها مفيد وناجح 100%.

إذ أن هناك عملات مشفرة أخرى خارج إطار العملات العشرة الأولى تؤدي أداء جيد وتحمل معها أرباح جيدة للمستثمرين فيها، كما يوجد عكس ذلك تماما.

بدخول سنة 2019 حدثت العديد من التغيرات على مستوى العملات العشر الأولى.

سنركز بالذكر في هذا الموضوع حول عملة الريبل XRP ثالث أكبر عملة من حيث القيمة السوقية.

تعتبر عملة الريبل من العملات الأسوء من ناحية الأداء في النصف الأول من سنة 2019.

فبالرغم من أن قيمة العملة في بداية شهر يناير كانت 0.35 دولار وفي 30 يونيو أغلق السعر على 0.39 دولار

ما يعني أن هناك زيادة في القيمة وتحقيق الربح في 6 أشهر لكن يعتبر ربح ضئيل للغاية مقارنة مع باقي العملات وبخاصة عملة BNB.

عملة بينانس BNB سابع أكبر عملة من حيث القيمة الاجمالية ارتفعت قيمتها بنسبة 424%

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بدأت عملة BNB شهر يناير بقيمة 6.19 دولار لتصل سعر 32.44 نهاية شهر يونيو الماضي.

لتصبح بذلك عملة بينانس من العملات المتألقة في النصف الأول من سنة 2019.

من بين أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع عملة BNB النشاط الذي تعرفه منصة بينانس وفرض شراء العملة للدخول على الاكتتابات التي تطلقها المنصة.

وليست عملة BNB فحسب من أدت أداء جيد في النصف الأول من سنة 2019 بل حتى باقي العملات ارتفع أغلبها بنسب كبيرة ما عدا عملة الريبل XRP.

في انتظار النصف الثاني لعل وعسى تتحرك عملة الريبل وتفرح المستثمرين فيها الذين طال انتظارهم.

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