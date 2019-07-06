أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 6-7-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت الموافق 6-7-2019

بعد تراجع العملات الرقمية Altcoin والعملة الرقمية المهيمنة بيتكوين نسبيا خلال اليومين الماضيين ، تشهد أسعار العملات الرقمية اليوم تحسنا ملحوظا محققة مكاسب من صغيرة إلى متوسطة في وقت كتابة هذا التقرير ، مع ارتفاع بتكوين مجددا فوق مستوى 11,000 دولار.

يتوقع أنتوني بومبلانو ، الشريك المؤسس لشركة Morgan Creek Digital Assets لإدارة العملات الرقمية ، أن تصل قيمة البيتكوين إلى 100000 دولار بحلول نهاية عام 2021 وقال إن أحد أكبر الدوافع لارتفاع أسعاره المستمر سيكون تخفيض عملة البيتكوين إلى النصف في مايو 2020 عندما يتم تخفيض مكافآت التعدين بمقدار النصف.

كان المبدأ الأساسي وراء تنبؤاته هو اقتصاديات العرض والطلب التقليدية حيث تقلص العرض مع توسع الطلب فهل يتحقق ذلك ؟

بعد أن كانت عملة البيتكوين يوم أمس منخفضة الى ما دون مستوى 11,000 دولار عادوت العملة الرقمية المهيمنة الارتفاع فوق مستواها السابق مرة اخرى .

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الان عند مستوى 11,441 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، مرتفعة بنسبة بلغت 5.11 في المئة ، وفقا لبيانات موقع Coin360 .

لحقت عملة الايثيروم ارتفاع عملة البيتكوين منذ يوم أمس ، ويتم تداول عملة الإيثيريوم اليوم عند مستوى 292 دولار امريكي ، مرتفعة بنسبة بلغت 2.41 % .

Ripple XRP ارتفع سعر العملة الرقمية بنسبة بلغت 0.74 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عندمستوى 0.38 دولار .

Litecoin يتم تداول العملة عند مستوى 119 دولار أمريكي مرتفعة بنسبة بلغت 0.28 في المئة .

Binance Coin انخفضت العملة بنسبة بسيطة 0.28 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 32 دولار امريكي .

Bitcoin Cash ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بلغت 1.91 في المئة ، ويتارجح السعر الآن حول 404 دولار امريكي .

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أسعار عملات أخرى :

EOS ارتفعت العملة الرقمية الان بنسبة 0.26 % ، ويتم تداولها الان عند مستوى 5.77 دولار امريكي.

TRON TRX إرتفع سعر العملة الرقمية الان بنسبة 3.16 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.032 دولار امريكي .

Cardano انخفضت العملة بنسبة بلغت 0.38 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.076 دولار امريكي .

Steller ارتفعت العملة اليوم بنسبة 1.02 % ، ويتارجح سعر العملة الآن 0.102 دولار .

Dash ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 2.91 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند مستوى 157 دولار امريكي .

ومن بين افضل مائة عملة رقمية التي سجلت أعلى المكاسب كانت عملة Voco مرتفعة بنسبة عالية بلغت 361 % حتى اللحظه خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap .

إرتفع اجمالي سوق العملات الرقمية اليوم حتى 325 مليار دولار ، وذلك بعد أن انخفض حتى 313 مليار دولار اثر الهبوط الذي تتعرض له بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى اليومين الماضيين وفقا لبيانات Coin market cap ، وكالعادة تمتلك عملة البيتكوين 62 % من هيمنة السوق .

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