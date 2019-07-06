أوراكل ومشروع النحل العالمي لتتبع استدامة العسل على بلوكتشين

تام شمس - السبت 6 يوليو 2019 05:53 صباحاً - تقوم شركة أوراكل العملاقة للتكنولوجيا ومشروع النحل العالمي بتطوير نظام لضمان الاستدامة يعتمد على بلوكتشين لتتبع العسل في سلسلة التوريد، وفقًا لتقرير صادر عن ليدجر إنسايتس يوم ٥ يوليو.

وسوف يتم تطوير بلوكتشين للبحث عن العسل على منصة أوراكل بلوكتشين. ووفقًا للتقرير، تهدف هذه الشراكة إلى إطلاق علامة "BeeMark"، وهو ضمان مزعوم أن العسل الذي يحمل العلامة يأتي من مصادر بيئية ومستدامة.

وبالإضافة إلى تقنية بلوكتشين، تخطط BeeMark أيضًا لاستخدام علم البيانات لرصد العوامل البيئية المتعلقة بمحيط النحل. كما تخطط أوراكل أيضًا لتثبيت أنظمة المراقبة داخل خلايا النحل على مستوى العالم، من أجل تتبع سلوك النحل وصحته.

Advertisements

ومن الواضح أن أوراكل قد عملت مع WBP في الماضي لتطوير حل قائم على أساس بلوكتشين يشهد على أن العسل حقيقي. ووفقًا للتقرير، يقوم هذا الحل بتتبع المعلومات التي تم تحميلها إلى منصة أوراكل بلوكتشين من أجل تسجيل التعديلات على العسل على طول سلسلة التوريد.

وبالإضافة إلى الفوائد المذكورة أعلاه لتتبع سلسلة التوريد، يشير التقرير إلى أن أوراكل وWBP يهدفان في نهاية المطاف إلى البحث عن انخفاض عدد النحل باستخدام هذه العمليات بالاستعانة ببلوكتشين. فوفقا للتقرير، يشكل انخفاض النحل خطرًا على مستقبل الزراعة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، عقدت شركة نستلة العملاقة لتجارة المواد الغذائية شراكة مع منصة بلوكتشين OpenSC لتنفيذ تتبع سلسلة التوريد. كما عقد نستلة أيضًا شراكة مع شبكة فود بلوك التابعة لآي بي إم في أبريل، وهي مبادرة أخرى تتبع المنتجات تستند إلى بلوكتشين.