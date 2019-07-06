السلطات الهندية تعتقل ٤ أشخاص متهمين في مخطط احتيالي للعملات المشفرة

تام شمس - السبت 6 يوليو 2019 05:53 صباحاً - ألقت إدارة التحقيقات الجنائية (CID) في الهند القبض على فيجاي براجاباتي وديراج باتل وقمر الدين سيد وعشيق شيخ، المنشيئن المزعومين لعملة KBC Coin المشفرة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة ذا تايمز أوف إنديا يوم ٤ يوليو.

ووفقًا للتقرير، تجادل إدارة البحث الجنائي بأن KBC هي عبارة عن مخطط احتيالي.

وقد تم إطلاق KBC منذ ٦ أشهر، ولم يتحرك سعرها منذ ذلك الحين. وبحسب ما ورد تم إصدار عملات KBC بسع ١٠ بيزة لكل قطعة، مع وعد بأن ترتفع القيمة إلى ١٠ روبية في وقت قصير - أي عائد استثمار يبلغ ١٠٠ ضعف.

ووفقًا لأحد أعضاء إدارة البحث الجنائي، قام شخص يُدعى باليتسينغ لشكريا بالترويج لشركة KBC عبر مخطط هرمي، قائلًا إن "المستثمر الأول في السلسلة سيحصل على حافز من الدائرة الأخيرة من المستثمرين. وقد لعب هذا العرض دورًا رئيسيًا في جلب المزيد من المستثمرين إلى الشركة".

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وبحسب ما ذُكر، فإن "لشكريا" ومروج آخر، موهان باتيل، قد "اختفيا".

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، اقترح المشرعون الهنود مؤخرًا مشروع قانون يعاقب مناصري العملات المشفرة في البلاد بالسجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات لانتهاكهم قوانين مكافحة العملات المشفرة في البلاد.

ويبدو أن سياسة التطبيق هذه هي جزء من مشروع القانون المقترح "حظر العملات المشفرة وتنظيم قانون العملة الرقمية الرسمي ٢٠١٩"، وفقًا لما نشره ذا بلوك.

حيث ظهرت المسودات المبكرة لهذا المشروع على الأقل في شهر أبريل كوسيلة لحظر أنشطة العملات المشفرة في الهند.