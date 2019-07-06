أسواق العملات المشفرة تسجّل خسائر، بيتكوين تحوم حول ١١٠٠٠ دولار

تام شمس - السبت 6 يوليو 2019 05:53 صباحاً - الجمعة، ٥ يوليو - يتم تداول أعلى ٢٠ عملة رقمية من حيث القيمة السوقية في المنطقة الحمراء، حيث لم تسجل أي عملة سوى تشينلينك (LINK) بعض المكاسب اليومية فقط، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ويتم تداول بيتكوين (BTC) في ممر ضيق من ١١٧٠١ دولار إلى ١٠٧٥١ دولارًا كأعلى نقطة خلال اليوم. حيث فقدت العملة المشفرة الرئيسية ٦,٢٥٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، ويتم تداولها حاليًا عند ١٠٩٦٩ دولارًا. ومن حيث أدائها الأسبوعي، شهدت عملة بيتكوين انخفاضًا في الأسعار بنسبة ٢,٧٣٪.

وقد أصبحت بيتكوين أقل ارتباطًا مع العملات المشفرة الأخرى في الربع الثاني من عام ٢٠١٩ نظرًا لاحتمال نشوب حرب "القتال على الجودة" في الجولة الصاعدة الأخيرة، وفقًا لتقرير بينيس حول ارتباطات العملات المشفرة الذي تم إصداره اليوم. حيث انخفض متوسط ​​الارتباط بين بيتكوين وجميع الأصول المشفرة الرئيسية الأخرى إلى ٠,٦١ من ٠,٧٣ في الربع الأول من عام ٢٠١٩.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

سجلت إيثريوم (ETH) خسائر أقل في اليوم، بانخفاض ١,٨٩ ٪، ويتم تداولها عند حوالي ٢٨٧,٣١ دولارًا في وقت كتابة المقالة. ويظهر الرسم البياني الأسبوعي أن إيثريوم قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها عند ٢٧٤,٦٢ دولار في ٢ يوليو، في حين بلغت أعلى نقطة لها ٣٢١,٦٨ دولارًا يوم ٣٠ يونيو، ثم قامت بتصحيح هبوطي ومن ثم التداول على الجانبين في الأيام القليلة الماضية.

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وفي وقتٍ سابق اليوم، قال جوستين دريك، الباحث في إيثريوم ٢,٠ في مؤسسة إيثريوم، إن العملة قد تقلل من الإصدار عشرة أضعاف بحلول عام ٢٠٢١.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن ريبل (XRP) قد انخفضت بنسبة ٣,١٥٪ خلال اليوم ليتم تداولها عند حوالي ٠,٣٨١ دولار في وقت النشر. ويُظهر الأداء الأسبوعي للعملة البديلة أنها خسرت حوالي ٩٪، بينما انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة ٤,٨٤٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

في قائمة أفضل ٢٠ عملة مشفرة، تقوم لينك فقط بتسجيل مكاسب، مع زيادة أكثر من ٦٪ خلال اليوم. ويتم تداول العملة عند حوالي ٣,٦٢ دولار في وقت كتابة المقالة.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية أكثر من ٣٢٠ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، ارتفاعًا من أدنى مستوى في حدود ٢٩٠,٥ مليار دولار يوم ٢ يوليو. ويبلغ حجم التداول اليومي لجميع العملات حوالي ٧٤,٨ مليار دولار.