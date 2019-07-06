منصة Polymath تتخلى عن عدد من مشاريعها و تسرح جزء من موظفيها

أعلنت منصة Polymath, وهي أحد المنصات المتخصصة في السيكيوريتي توكن, أنها تخلت عن اثنين من مشاريعها وأضافت أن هذه الخطوة أسفرت عن تسريح 10 من موظفيها على الأقل.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل هذه المشاريع أو أدوار الموظفين الذين تم تسريحهم.

وأوضحت الشركة أنها ستواصل عملها الأساسي في شبكة الايثيريوم و على مشروع Polymath Token Studio و الذي ذكرته أنه ساعد على إنشاء أكثر من 130 سيكيوريتي توكن.

منصة Polymath ذكرت بأنها أطلقت أكثر من 130 سيكيوريتي توكن, ولكن 12 منهم فقط يمتلكها أكثر من 5 أشخاص مما يجعلنا نتسائل حول حقيقة الطلب على السيكيوريتي توكن.

يجدر بالإشارة إلى أن منصة Polymath أطلقت خدمة تداول السيكيوريتي توكن على مبدأ الند للند (P2P) في وقت سابق من هذا العام, وذلك لعدم وجود منصة متخصصة لتقديم ذلك.

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علماً بأن الأسبوع الحالي أعلن أكبر بنك استثماري في أمريكا اللاتينية عن استخدامهم لـ شبكة Tezos لإطلاق سيكيوريتي توكن (STOs) ومن المتوقع أن يجذب مبيعات بأكثر من مليار دولار من المبيعات.

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