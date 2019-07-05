مارك زوكربيرج يتحدى الكونجرس الأمريكي رافضاً أمر وقف عملته الرقمية Libra

إن عملة فيسبوك الرقمية Libra هي ” منافس ” للسياسة النقدية الأمريكية و الدولار الأمريكي نفسه . و هذه هي وجهة نظر الكونجرس الأمريكي الذي حث ” مارك زوكربيرج ” Mark Zuckerberg – مؤسس موقع فيسبوك – رسميًا على وقف التطوير في مشروع عملته الرقمية .
سوف يخوض ” مارك زوكربيرج ” الآن مواجهة الند للند مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، و بذلك ، سيتم تمهيد الطريق لتشريع العملة الرقمية في جميع المجالات . و من خلال خوض المعركة مع الجهات التنظيمية لإنشاء ساحة مالية جديدة ، فإن Facebook يتلقى رصاصة كانت موجهة لمجال العملات الرقمية . و لكن لماذا ؟ ، ما الفائدة التي تعود على ” مارك زوكربيرج ” من وراء ذلك ؟
أصدرت لجنة مجلس النواب المعنية بالخدمات المالية ، بقيادة ” ماكسين ووترز ” Maxine Waters ، خطاباً إلى ” مارك زوكربيرج ” أمس ، تصر فيه على أن شركة فيسبوك يتعين عليها ” في الحال ” وقف التطوير على مشروع عملة ليبرا الرقمية . و قد وصف الخطاب عملة ليبرا بأنها تهديداً للنظام المالي العالمي .
حيث جاء في الخطاب :
” مثل هذه المنتجات قد تجنح إلى نظام مالي عالمي جديد تمامًا يستند إلى سويسرا ، و يهدف إلى منافسة السياسة النقدية الأمريكية و الدولار الأمريكي . “
إن هذا الخطاب مفاده أن خدمات العملة الرقمية الأوسع نطاقًا ” تشكل مخاطر نظامية تهدد الولايات المتحدة الأمريكية و الإستقرار المالي العالمي ” ، ما لم يتم تنظيمها بشكل صحيح .
و في تغريدة لـ ” إريك فورهيس ” Erik Voorhees ، على حسابه الرسمي في موقع تويتر ، قام بنشر رابط لنص خطاب لجنة الخدمات المالية ، و علق عليها قائلاً :
” هناك الكثير من الدهشة حول هذا الأمر . . النظام المالي يتغير . لنربط حزام الأمان . ”
https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/07.02.2019_-_fb_ltr.pdf
إن الجزء الأكثر أهمية في خطاب ” ووترز ” إلى Facebook ، يأتي في النهاية . فهي تعد بإستخدام هذه المسألة كمحفز على الإطلاع و معرفة المزيد عن العملات الرقمية و البدء في العمل على تشريعات بشأنها .
حيث قالت ” ووترز ” :
” في خلال وقف هذا المشروع ، نعتزم عقد جلسات استماع علنية حول مخاطر و فوائد الأنشطة القائمة على العملات الرقمية و استكشاف الحلول التشريعية المناسبة لها . “
بمعنى آخر ، سوف تجلب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أخيرًا بعض التوضيح الذي يحتاج إليه بشدة النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية . و لكن سيأتي ذلك من خلال معركة طويلة و مؤلمة مع شركة Facebook و هي تتلقى اللكمات . حيث سيتلقى ” مارك زوكربيرج ” و جيش المحامين التابع له رصاصة كانت موجهة لهذه الصناعة برمتها . كما قال المحامي ” جيك تشيرفينسكي ” Jake Chervinsky :
” لبضعة سنوات ، استمتع مجال العملات الرقمية بمرحلة شهر العسل : و هي مرحلة كبيرة بما يكفي لتكون ذات صلة ، و لكنها ليست كبيرة لدرجة تهديد الوضع الراهن بشكل خطير . إن عملة ليبرا قد تكون على وشك إنهاء هذه المرحلة . و تأتي الأسئلة الصعبة في طريقنا الآن ، و فيسبوك هو من يجيب . “
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بينما يتعامل فيسبوك مع الهيئات التنظيمية و الحكومات ، فإن البيتكوين و العملات الرقمية الأخرى ستتطور بحرية نسبية .
” ماكسين ووترز ” ليست من محبي عملة ليبرا . | المصدر : Shutterstock
على الرغم من الكلمات القوية الصادرة عن الكونجرس الأمريكي ، من غير المرجح أن يوقف ” مارك زوكربيرج ” التطور في مشروع عملته الرقمية ليبرا .
و ردًا على الخطاب ، قالت شركة Facebook :
” نحن نتطلع إلى العمل مع المشرعين في الوقت الذي تمضي فيه هذه العملية إلى الأمام ، بما في ذلك الإجابة على أسئلتهم في جلسات استماع مجلس النواب المقبلة للخدمات المالية ( House Financial Services ) و اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ( Senate Banking Committee ) . “
بمعنى آخر ، ” زوكربيرج ” مستعد للعمل مع المنظمين ، لكنه لن يتراجع .
عليك أن تسأل ، لماذا وضع ” مارك زوكربيرج ” نفسه في هذا الموقف أمام المنظمين ؟
إن الدافع الأول بسيط و هو : أن شركة فيسبوك سوف تقوم باستخراج كميات هائلة من البيانات المالية المجمعة . و بينما تقول فيسبوك أن منظمة Libra Association غير مركزية ، فإن مشغلي العقدة ( node operators ) – مثل شركة فيسبوك – سيكون لهم حق الوصول إلى بيانات المعاملات . و سوف تقوم محفظة Calibra الرقمية المقترحة من قبل شركة فيسبوك ، بمشاركة البيانات مع الشركة في ظل ظروف معينة .
حتى إذا لم يتم ربط معاملات الأفراد على محفظة Calibra بملفهم الشخصي على موقع فيسبوك ، فسوف يكون متاحاً بالنسبة لـ Facebook الوصول إلى البيانات المالية المجمعة . و لك أن تتخيل إذا تم الجمع بين ذلك و بين المعلومات الخاصة الإجمالية حول ما يقارب 2.4 مليار مستخدم ، فسيتم بذلك خلق أداة تحقيق دخل قوية .
ثم هناك عامل قوة و نفوذ سيتحقق لفيسبوك . فإن ” زوكربيرج ” لا يتعامل مع الحكومات فقط للحصول على فرصة لجلب الإيرادات و الأرباح ، بل إنه يوسع سيطرة الفيسبوك على أكثر المناطق خصوصية في حياة الناس ، و هي : المال .
و جدير بالذكر ، أن محفظة ” كاليبرا ” ( Calibra ) – و هي المنتج الأول الذي يتم إنشاؤه تبعاً لعملة Libra – من المقرر إدراجها على تطبيقي Messenger و WhatsApp في وقت مبكر من عام 2020 ، مما يتيح للمستخدمين إرسال و استقبال و تخزين عملاتهم الرقمية ، و ذلك وفقاً لما أعلنته فيسبوك في منتصف يونيو الماضي .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.