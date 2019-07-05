مارك زوكربيرج يتحدى الكونجرس الأمريكي رافضاً أمر وقف عملته الرقمية Libra

إن عملة فيسبوك الرقمية Libra هي ” منافس ” للسياسة النقدية الأمريكية و الدولار الأمريكي نفسه . و هذه هي وجهة نظر الكونجرس الأمريكي الذي حث ” مارك زوكربيرج ” Mark Zuckerberg – مؤسس موقع فيسبوك – رسميًا على وقف التطوير في مشروع عملته الرقمية .

سوف يخوض ” مارك زوكربيرج ” الآن مواجهة الند للند مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، و بذلك ، سيتم تمهيد الطريق لتشريع العملة الرقمية في جميع المجالات . و من خلال خوض المعركة مع الجهات التنظيمية لإنشاء ساحة مالية جديدة ، فإن Facebook يتلقى رصاصة كانت موجهة لمجال العملات الرقمية . و لكن لماذا ؟ ، ما الفائدة التي تعود على ” مارك زوكربيرج ” من وراء ذلك ؟

أصدرت لجنة مجلس النواب المعنية بالخدمات المالية ، بقيادة ” ماكسين ووترز ” Maxine Waters ، خطاباً إلى ” مارك زوكربيرج ” أمس ، تصر فيه على أن شركة فيسبوك يتعين عليها ” في الحال ” وقف التطوير على مشروع عملة ليبرا الرقمية . و قد وصف الخطاب عملة ليبرا بأنها تهديداً للنظام المالي العالمي .

حيث جاء في الخطاب :

” مثل هذه المنتجات قد تجنح إلى نظام مالي عالمي جديد تمامًا يستند إلى سويسرا ، و يهدف إلى منافسة السياسة النقدية الأمريكية و الدولار الأمريكي . “

إن هذا الخطاب مفاده أن خدمات العملة الرقمية الأوسع نطاقًا ” تشكل مخاطر نظامية تهدد الولايات المتحدة الأمريكية و الإستقرار المالي العالمي ” ، ما لم يتم تنظيمها بشكل صحيح .

و في تغريدة لـ ” إريك فورهيس ” Erik Voorhees ، على حسابه الرسمي في موقع تويتر ، قام بنشر رابط لنص خطاب لجنة الخدمات المالية ، و علق عليها قائلاً :

” هناك الكثير من الدهشة حول هذا الأمر . . النظام المالي يتغير . لنربط حزام الأمان . ”

https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/07.02.2019_-_fb_ltr.pdf

إن الجزء الأكثر أهمية في خطاب ” ووترز ” إلى Facebook ، يأتي في النهاية . فهي تعد بإستخدام هذه المسألة كمحفز على الإطلاع و معرفة المزيد عن العملات الرقمية و البدء في العمل على تشريعات بشأنها .

حيث قالت ” ووترز ” :

” في خلال وقف هذا المشروع ، نعتزم عقد جلسات استماع علنية حول مخاطر و فوائد الأنشطة القائمة على العملات الرقمية و استكشاف الحلول التشريعية المناسبة لها . “

بمعنى آخر ، سوف تجلب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أخيرًا بعض التوضيح الذي يحتاج إليه بشدة النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية . و لكن سيأتي ذلك من خلال معركة طويلة و مؤلمة مع شركة Facebook و هي تتلقى اللكمات . حيث سيتلقى ” مارك زوكربيرج ” و جيش المحامين التابع له رصاصة كانت موجهة لهذه الصناعة برمتها . كما قال المحامي ” جيك تشيرفينسكي ” Jake Chervinsky :

” لبضعة سنوات ، استمتع مجال العملات الرقمية بمرحلة شهر العسل : و هي مرحلة كبيرة بما يكفي لتكون ذات صلة ، و لكنها ليست كبيرة لدرجة تهديد الوضع الراهن بشكل خطير . إن عملة ليبرا قد تكون على وشك إنهاء هذه المرحلة . و تأتي الأسئلة الصعبة في طريقنا الآن ، و فيسبوك هو من يجيب . “ Advertisements

بينما يتعامل فيسبوك مع الهيئات التنظيمية و الحكومات ، فإن البيتكوين و العملات الرقمية الأخرى ستتطور بحرية نسبية .

” ماكسين ووترز ” ليست من محبي عملة ليبرا . | المصدر : Shutterstock

على الرغم من الكلمات القوية الصادرة عن الكونجرس الأمريكي ، من غير المرجح أن يوقف ” مارك زوكربيرج ” التطور في مشروع عملته الرقمية ليبرا .

و ردًا على الخطاب ، قالت شركة Facebook :

” نحن نتطلع إلى العمل مع المشرعين في الوقت الذي تمضي فيه هذه العملية إلى الأمام ، بما في ذلك الإجابة على أسئلتهم في جلسات استماع مجلس النواب المقبلة للخدمات المالية ( House Financial Services ) و اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ( Senate Banking Committee ) . “

بمعنى آخر ، ” زوكربيرج ” مستعد للعمل مع المنظمين ، لكنه لن يتراجع .

عليك أن تسأل ، لماذا وضع ” مارك زوكربيرج ” نفسه في هذا الموقف أمام المنظمين ؟

إن الدافع الأول بسيط و هو : أن شركة فيسبوك سوف تقوم باستخراج كميات هائلة من البيانات المالية المجمعة . و بينما تقول فيسبوك أن منظمة Libra Association غير مركزية ، فإن مشغلي العقدة ( node operators ) – مثل شركة فيسبوك – سيكون لهم حق الوصول إلى بيانات المعاملات . و سوف تقوم محفظة Calibra الرقمية المقترحة من قبل شركة فيسبوك ، بمشاركة البيانات مع الشركة في ظل ظروف معينة .

حتى إذا لم يتم ربط معاملات الأفراد على محفظة Calibra بملفهم الشخصي على موقع فيسبوك ، فسوف يكون متاحاً بالنسبة لـ Facebook الوصول إلى البيانات المالية المجمعة . و لك أن تتخيل إذا تم الجمع بين ذلك و بين المعلومات الخاصة الإجمالية حول ما يقارب 2.4 مليار مستخدم ، فسيتم بذلك خلق أداة تحقيق دخل قوية .

ثم هناك عامل قوة و نفوذ سيتحقق لفيسبوك . فإن ” زوكربيرج ” لا يتعامل مع الحكومات فقط للحصول على فرصة لجلب الإيرادات و الأرباح ، بل إنه يوسع سيطرة الفيسبوك على أكثر المناطق خصوصية في حياة الناس ، و هي : المال .

و جدير بالذكر ، أن محفظة ” كاليبرا ” ( Calibra ) – و هي المنتج الأول الذي يتم إنشاؤه تبعاً لعملة Libra – من المقرر إدراجها على تطبيقي Messenger و WhatsApp في وقت مبكر من عام 2020 ، مما يتيح للمستخدمين إرسال و استقبال و تخزين عملاتهم الرقمية ، و ذلك وفقاً لما أعلنته فيسبوك في منتصف يونيو الماضي .

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المصدر : CCN

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