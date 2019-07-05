شراكة جديدة بين متصفح Opera و مشروع Ontology لتطوير التمويل اللامركزي

أحد الشركات الرائدة في صناعة البلوكشين والتي تدير العملة المشفرة ONT التي تحتل المرتبة 24 من حيث القيمة السوقية الاجمالية.

مؤخرا تم عقد شراكة ما بين شركة Ontology وبين شركة أوبرا المشهورة بمتصفحها أوبرا بغرض تطوير التطبيقات اللامركزية وتحسين التمويل اللامركزي DeFi.

الشراكة ستسمح باستخدام عملة ONT على متصفح أوبرا وسيتم دمج بلوكشين Ontology مع متصفح الاوبرا.

يعتبر متصفح أوبرا من أعرق متصفحات الانترنت ويسعى حاليا ليكون مستعرض انترنت جد متطور بدعم الويب 3.0 وتضمين محفظة للعملات المشفرة للاستخدام المباشر من على المتصفح.

يستخدم متصفح أوبرا أكثر من 320 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ومدعم من طرف أنظمة التشغيل المختلفة.

الأمر الذي سيكون فرصة لمشروع Ontology للتوسع أكثر وزيادة تبني العملة بشكل أكبر.

الشراكة الجديدة بين الشركتين ظهرت بعد فترة وجيزة من إعلان أحد شركات النرويجية عن متصفح يدعم نظام IOS ويعمل على شبكة بلوكشين ويدعم المحفظة الرقمية المشفرة والدفع ببساطة كبيرة عن طريق آلية اللمس.

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مشروع Ontology أيضا احتفل بالذكرى السنوية لانتقاله لشبكته الخاصة Mainnet في 30 يونيو الماضي.

الشراكة والتعاون المشترك بين أوبرا وOntology ستسمح لشركة أوبرا بالتعمق أكثر في البلوكشين وتواصل مضيها قدما تجاه الويب 3.0

كما ستستفيد شركة Ontology من التسويق والوصول لملايين المستخدمين الجدد عن طريق أوبرا.

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