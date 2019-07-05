سعر البيتكوين ينخفض تحت مستوى 11 ألف دولار مع مخاوف من توجهه نحو 9 آلاف دولار

تواصل تحطم البيتكوين يوم الجمعة مؤكدا أن معنويات الاتجاه الهبوطي المؤقت لم تنته بعد.

و سجلت أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية أدنى مستوى خلال اليوم عند 10761.80 دولار بانخفاض قدّر بـ 3.38 في المائة عن الجلسة الآسيوية المفتوحة يوم الخميس و جلبت هذه الخطوة الهبوطية تصحيحا للبيتكوين سلبيا من أعلى سعر في سنة 2019 إلى 22.40 في المائة و في الوقت نفسه انخفضت القيمة السوقية للعملة الرقمية بحوالي 193.84 مليار دولار.

على مستوى الحجم سجلت أزواج العملات مع البيتكوين في جميع بورصات العملات الرقمية نشاط تداول بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار في الـ 24 ساعة الماضية و مع ذلك فإن حجم Real 10 الذي يزعم أنه يزيل البيانات الاحتيالية من إحصائيات الحجم قد أبلغ عن 1.98 مليار دولار من قيمة الصفقات.

ارتفع البيتكوين إلى أعلى مستوى عند 13868.44 دولار في 27 يونيو بعد ظهر ذلك اليوم و هو أعلى سعر له منذ يناير 2018. ثم انخفض إلى 9651 دولار في الأيام الخمسة التالية مما أدى إلى تصحيح هبوطه الصافي إلى 30.41 في المائة في صباح الثاني من شهر يوليو و في الجلسات التي جاءت في وقت لاحق حاول البيتكوين تحقيق انتعاش صعودي قصير بنسبة حوالي 25 في المائة ليغلق فوق مستوى 12000 دولار يوم 4 يونيو أمس.

حركة السعر تشير إلى حركة هبوطية. كما هو موضح في الرسم البياني لـ Coinbase أعلاه و شكلت العملة الرقمية أكثر من اثنين من أدنى مستوياتها مما يجعلها في نهاية المطاف في قناة هبوط واضحة (المشار إليها عبر اللون الأرجواني).

ومع ذلك ، يمكن للمرء أن يتوقع من البيتكوين اختبار مستوى 10450 دولار للانسحاب المحتمل فإذا فشل هذا المستوى فإن نفس هذا الضغط سيقع على المستوى التالي بالقرب من منطقة 9670 دولار. لكن المستوى الأكثر أهمية للانسحاب كما أعتقد هو المستوى القريب من 9594 دولار و تتمتع هذه المنطقة بتاريخ من التراكم حيث كان آخرها في الفترة ما بين 16 و 20 يونيو. وكانت هذه المنطقة بمثابة مستوى مقاومة لائق خلال الحركة الصعودية في مايو.

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يظهر الرسم البياني Coinbase 4H أعلاه أن البيتكوين يلمح أيضًا لإكمال نموذج الرأس والكتف المعكوس و هو نموذج صعودي في العادة و في أفضل سيناريو ، يمكن للمتداولين بدء تجميع العملة الرقمية في أي أهداف دعم معينة و ستدفع هذه الخطوة البيتكوين لإعادة اختبار خط الرقبة لكسره و إذا حدث ذلك فمن المحتمل أن يرتفع سعر البيتكوين بما يصل إلى 2485 دولارًا من نقطة الاختراق في ما يطلق عليه اسم ارتفاع الرأس و الكتفين.

هذا من شأنه أن يأخذ سعر البيتكوين على الأقل إلى قمة هذه السنة عند 13868.44 دولار.

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المصدر :

www.ccn.com

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