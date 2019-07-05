اتهام مؤسس الترون “جاستن صن” بالتواطئ مع مشروع احتيالي

تعرض “جاستن صن” مؤسس والمدير التنفيذي لـ شبكة الترون لوابل من الانتقادات التي ترى أنه ساهم في تضليل المستثمرين. من خلال التزامه الصمت حول أحد المشاريع الاحتيالية التي كلفت الضحايا أكثر من 30 مليون دولار. وفقا لأحد المواقع الاخبارية الصينية فإن عدد كبير من المستثمرين الصينيين تعرضو لعملية احتيال وطالبو بدم “جاستن صن” الذي يرونه مساهما في عملية التضليل. تفاصيل القضية تعود لأحد المنصات الاحتيالية التي اتخذت ذات تسمية مشروع ترون في الصين. إذ أن شركة ترون في الصين تحمل تسمية “Wave Field” والمشروع الذي استخدم مخطط بونزي يستعمل تسمية “Wave Field Super Community” وزعم أنه مرتبط بمشروع ترون. عملية الاحتيال كلفت المستثمرين ما لايقل عن 200 مليون يوان صيني (ما يعادل 30 مليون دولار) وأدت إلى انتحار أحد المستثمرين. غضب المستثمرون أنصب على “صن” لعدم فصله بين شركاته الرسمية ترون، بيت تورنت وبين المشاريع الاحتيالة الأخرى. Advertisements ووفقا لأحد المحللين فإن عملة TRX استفادت من النشاط والسيولة العالية القادمة من العمليات الاستثمارية المشبوهة. للعلم تم اطلاق “Wave Field Super Community” منذ شهر يناير الماضي وبالرغم من اتصال واستفسار الضحايا من إدارة ترون حول المشروع الجديد إلا انهم لم يتلقوا أي استجابة. اقرأ أيضا: إطلاق عملة Carbon الرقمية المستقرة على شبكة ترون أفضل المحافظ الرقمية للاحتفاظ و تخزين عملة الترون TRX هذا سبب اختيار المشاريع لشبكة الايثيريوم عوضا عن شبكة الترون أو إيوس أو غيرها من المنافسين

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