عملة Dogecoin ترتفع بأكثر من 35 في المئة بعد خبر إدراجها في منصة بينانس

منذ إنطلاق منصة بينانس في عام 2017, وهي تسعى لأن تكون المنصة الرائدة والخيار الأول لمستثمري العملات الرقمية ومن ضمن خططها هو إضافة المزيد من العملات الرقمية إلى منصاتها.

قامت منصة بينانس بالإعلان عن دعمها لـ عملة Dogecoin و رمزها (DOGE) وعن فتح باب الإيداع والتداول في منصة بينانس الرئيسية.

وسيتم إطلاق أزواج تداول عملة DOGE الرقمية مقابل عملة بينانس (BNB) و عملة البيتكوين (BTC) بالإضافة إلى التداول مقابل الدولار الرقمي (USDT) و (PAX) و (USDC).

وساهم الخبر في ارتفاع سعر عملة DOGE الرقمية بأكثر من 35 في المئة وفقاً لبيانات موقع CoinMarketCap. حيث ارتفعت العملة بنسبة 37 في المئة إلى مستويات 0.0043 دولار.

This one is an exception, as there isn't much new tech development (I guess it was never about the tech for this one). The users/community is large, and a famous "ex-CEO" (cough @elonmusk) helps!



Enjoy! https://t.co/zMuYuLSvmF Advertisements — CZ Binance (@cz_binance) July 5, 2019 الرئيس التنفيذي لـ منصة بينانس: “شعبية عملة dogecoin هو السبب الرئيسي لإدراجها في المنصة على الرغم من عدم وجود التطوير التتقني المستمر في المشروع.”

