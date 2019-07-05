بأمر من نيكولاس مادورو…. أكبر بنك في فنزويلا سيقبل عملة “البيترو” الرقمية

أمر الرئيس الفنزويلي, نيكولاس مادورو, بنك فنزويلا بقبول عملة البيترو الرقمية وهي العملة التي أصدرتها الحكومة الفنزويلية في عام 2018.

وفقاً #EnVivo | Pdte. @NicolasMaduro: Doy la orden expresa para que se abran taquillas de transacciones de El Petro en todas las agencias del Banco de Venezuela#TrabajoPazYProduccion#10AñosBDV pic.twitter.com/mTMy8j2xs7 — MPPEF (@MinEcoFinanzas) July 3, 2019 وزير المالية الفنزويلي, يجب على البنك فتح مكاتب لمعالجة عمليات عملة “البيترو” الرقمية في جميع أنحاء فنزويلا.

وتهدف هذه الخطوة إلى المساعدة على الترويج لتبني عملة “البيترو” الرقمية والتي تم طرحها في عملية بيع جماعي في شهر أكتوبر الماضي.

على الرغم من أن الطلب الآن موجه فقط لـ بنك فنزويلا إلا أن الرئيس الفنزويلي قال إنه يجب على البنوك الأخرى في البلاد أن تتبع ذلك في المستقبل.

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ويعتقد الرئيس الفنزويلي أن عملة “البيترو” الرقمية قادرة على مساعدة فنزويلا في مواجهة الحصار الإقتصادي والمالي والتجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية.

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مفاجأة… تقرير يشير أنه لا يوجد أي أثر لـ عملة “بيترو” الفنزويلية