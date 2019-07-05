أحد المحتالين يتمكن من النصب وسرقة زوجين عبر الاستثمار بالبيتكوين

في إطار سعينا الدائم في موقع الخليج 365 لنشر الوعي وثقافة استخدام العملات الرقمية المشفرة

ننشر وبصفة دورية مواضيع تتناول نصائح وارشادات استخدام العملات الرقمية المشفرة بالاضافة إلى سرد قصص حول حالات تعرضت للاحتيال لأخذ العبرة وعدم السقوط في نفس الفخ.

قصة اليوم هي لزوجين استراليين فقدا ما يزيد عن 20 ألف دولار أسترالي (مايعادل 14 ألف دولار أمريكي)

في عملية احتيال استعملت فيها عملة البيتكوين، وسمحا للمحتال من أن يتهكم ويسخر من خسائرهم.

وفقا لتقرير صادر من ABC وضع كل من “نيك” و “جوزيه يومانس” أموالا استثمارية في أحد المخططات الاستثمارية التي أكتشفاها على فيسبوك.

ووفقا لذات التقرير فقد وضع الزوجين أموال قليلة في باديء الأمر للتجربة.

ليتفاجآ بالعوائد الحقيقية التي حظيا بها ليترك الزوج وظيفته ويضعا جميع مدخراته وزوجته في المنصة الاحتيالية التي تزعم أنها تقدم استثمارات في البيتكوين.

المنصة الاحتيالية تستعمل العنوان Coinexx.org وهو موقع وعنوان شببيه لحد كبير بمنصة التداول Coinexx.com

(وهنا دائما ما نوصي بالحيطة والحذر تجاه العنوان الرسمي للمنصة المستعملة والتأكد منه جيدا قبل ايداع الأموال).

حيث وضع الزوجين مبلغ يقدر بـ20 الف دولار ليتم بعدها الاغلاق عليها وعدم دفع أي فوائد استثمارية كما تم القفل على امكانية سحب الأموال.

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وبعد العديد من المحاولات من طرف الزوج تلقى رسالة عبر حساب whatsapp استعمل للتواصل مع Coinexx.org مفادها:

“دعني أخلصك من القلق والضغط الذي حصل لك لأنك مررت بالكثير بالفعل.

Coinexx هو عملية احتيال، لا تهتم بمحاولة استرجاع أموالك وركز أكثر في كيفية الحصول على المال لرعاية أسرتك”.

من جهتها قالت لجنة المنافسة وحماية المستهلكين الاسترالية أن المنصة منصة احتيالية تستعمل مخطط بونزي بالرغم من عدم تلقيها أي شكاوي سابقة ضدها.

وتشهد أستراليا كغيرها من باقي المناطق عمليات احتيالية واسعة باستعمال البيتكوين والعملات المشفرة.

والسبب الرئيسي يعود لقلة وجود ثقافة استخدام العملات المشفرة وطريقة عملها.

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