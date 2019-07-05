دوجكوين تصل أخيرًا إلى قوائم باينانس - سعر العملة يرتفع إلى٣٠٪

تام شمس - الجمعة 5 يوليو 2019 03:51 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة الرائدة باينانس أنها ستدرج اليوم عملة دوجكوين (DOGE) في منشور على موقعها على الإنترنت يوم ٥ يوليو.

بدءًا من الساعة ١٢ ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق (UTC)، سيبدأ تداول أزواج دوجكوين التالية في البورصة: DOGE/BNB وDOGE/BTC وDOGE/USDT وDOGE/PAX وDOGE/USDC. علاوةً على ذلك، يمكن للمستخدمين بالفعل إيداع دوجكوين في البورصة استعدادًا للتداول.

واعتبارًا من وقت كتابة المقالة، يبدو أن العملة المعنية قد تفاعلت من خلال الإبلاغ عن مكاسب كبيرة. وقد ارتفعت دوجكوين حوالي ٣١٪ على مدار الاربع وعشرين ساعة الماضية، وتم تسجيل معظم المكاسب خلال حوالي٣٠ دقيقة.

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مخطط دوجكوين على مدى يوم واحد | من كوين٣٦٠

ووفقًا لفايندر، بدأت دوجكوين كعملة مزحة، عندما أنشأها بيلي ماركوس من بورتلاند بولاية أوريغون وسميها باسم "دوجي"، وهي ميم تمثل كلبًا من سلالة شيبا إينو. والعملة المعدنية هي حاليًا العملة المشفرة رقم ٢٦ من حيث القيمة السوقية والقيمة الإجمالية للشبكة تتجاوز ٥٠٣ ملايين دولار.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، فإن باينانس لابز، وهي مبادرة حضانة بلوكتشين التي تديرها باينانس، قد زودت شبكة سيس نتورك لإدارة علاقات العملاء (CRM) بتمويل استراتيجي.

وفي شهر مايو، أضافت بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز" دعمًا لدوجكوين (DOGE) إلى خدمة محفظة العملات المشفرة الخاصة بها "كوين بيز واليت".