منشئ المحفظة يكشف: إلكتروم ستدعم شبكة البرق المسرّعة لبيتكوين

تام شمس - الجمعة 5 يوليو 2019 03:51 مساءً - ستستضيف محفظة بيتكوين (BTC) "إلكتروم" قريبًا دعمًا لشبكة البرق المسرعة (LN)، وذلك وفقًا لما ذكره موقع فوركلوغ لأخبار العملات المشفرة الروسي يوم ٥ يوليو.

ففي تحديث لوسائل التواصل الاجتماعي، قال المنشور إن مؤسس الشركة توماس فويغتلين قد كشف النقاب عن الإصدار القادم في مؤتمر BIP001 الجاري في أوديسا، أوكرانيا.

حيث قالت إلكتروم، وهي واحدة من أقدم محافظ بيتكوين في السوق منذ عام ٢٠١١، إن وظيفة شبكة البرق المسرّعة ستأتي كجزء من ترقية كبيرة وشيكة.

وقد جاءت أحدث نسخة من المحفظة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

حيث ستكون إلكتروم واحدة من أولى المحافظ الرئيسية التي تنقل شبكة البرق المسرّعة إلى التيار الرئيسي، ولا تزال التكنولوجيا نفسها في مرحلة تجريبية.

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حيث تسمح آلية التحجيم "خارج السلسلة" للمستخدمين بإرسال عملات بيتكوين الأخرى بشكل فوري تقريبًا، دون دفع أي رسوم معاملات بالكاد.

وقد اكتسبت التكنولوجيا دعاية كبيرة في عام ٢٠١٩ بفضل مقاطع صوتية ترويجية من قبل أمثال جاك دوروسي، الرئيس التنفيذي لتويتر، لكنها ما زالت تقنية للغاية بالنسبة للمستخدم العادي.

وقد ظهرت العديد من المنتجات في محاولة لتبسيط تجربة المستخدم، بينما يقوم مطورو شبكة البرق المسرّعة أنفسهم في كثير من الأحيان بإصدار تحسينات خاصة بهم.

ففي الشهر الماضي، قامت بيترفيل ببدء تشغيل مدفوعات العملات المشفرة باستخدام ميزات شبكة البرق المسرعة نيابةً عن موفر محفظة الولايات المتحدة "كوين بيز".