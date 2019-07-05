“فوجسيتو” اليابانية تطلق منتج قائم على البلوكشين للتحقق من هوية المستخدم عبر الإنترنت

أعلنت شركة “فوجيتسو” اليابانية عن إطلاق نظام قائم على تكنولوجيا البلوكشين والذي يعمل على التحقق من هوية المستخدم في عمليات الدفع عبر الإنترنت.

ويوفر نظام التعرف على الهوية اللامركزية.للأفراد والشركات أداة لرفع مستوى الثقة أثناء المعاملات عبر الإنترنت.

كون النظام الجديد يساهم على تخزين البيانات على البلوكشين مما يمنع أي تعديل على بيانات المستخدمين.

كما يوفر النظام خدمة التقييم للأعضاء بناء على معاملاتهم السابقة ويتم تحديد المستخدمون الجديرون بالثقة للتعامل معهم.

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علما بأن هذا المنتج ليس التجربة الأولى لـ “فوجسيتو” في عالم البلوكشين حيث أطلقت الشركة العام الماضي منتج للعملاء الراغبين في تجربة خدمات البلوكشين.

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