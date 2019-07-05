سعر بيتكوين يختبر الدعم عند ١١٠٠٠ دولار بعد الفشل في تحقيق مستويات أعلى

تام شمس - الجمعة 5 يوليو 2019 02:53 مساءً - كانت عملة بيتكوين (BTC) تتحدى الدعم عند ١١٠٠٠ دولار يوم ٥ يوليو بعد أن تسبب الركود الطفيف في خسارة بعض المكاسب مؤقتًا.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ أن زوج بيتكوين مقابل الدولار أعلى من ١١١٥٥ دولارًا ولكن لا يزال يتكبد خسائر يومية بنسبة ٤,٢٪. حيث ارتفع الزوج إلى أكثر من ١٢٠٠٠ دولار يوم الأربعاء، ثم ظل يحوم في وقت لاحق عند ١١٧٠٠ دولار قبل أن يتراجع الزخم. وجاء أدنى سعر ليوم الجمعة عند ١٠٧٠٠ دولار.

يستمر السلوك في اتجاه التقلب الذي شهد تقلبات بيتكوين بين ٩٧٠٠ و١٣٨٠٠ دولار على مدار الأيام العشرة الماضية وحدها.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وقد فوجئ المحللون مرارًا وتكرارًا بالمفاجآت من خلال هذه التحركات، والتي بدت وكأنها تتحدى التوقعات لإعطاء الاتجاه الصعودي الحالي شعورًا غير عادي.

حيث كتب فيلب فيلب في تعليق جديد يوم الجمعة قائلًا: "هناك تشابه مذهل بين الارتداد السفلي من ٣ آلاف والهبوط من ١٤ ألف".

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"والعثور على الدعم حول ١٠ آلاف سيكون أفضل العلامات الصعودية (في رأيي)."

وكان فيب يشير إلى الزيادة الأولية لعملة بيتكوين من ٣٠٠٠ دولار والتي حدثت في مارس مع بداية شهر أبريل، مما أدى إلى بداية الاتجاه الصعودي لثلاثة أشهر، والذي لا يزال مستمرًا على نطاق واسع.

بينما زاد آخرون من المخاوف القائمة بشأن العملات البديلة، والتي ظلت منخفضة عند أدنى مستوياتها مقابل بيتكوين مع تغير هيمنة السوق بشكل متزايد. حيث تمثل بيتكوين حاليًا ٦٢٪ من الإجمالي، وهي أفضل حصة منذ عام ٢٠١٧.

وقد قام المستثمر جوش راجر بتسليط الضوء على محنة إيثريوم (ETH)، والتي كانت مثل بيتكوين تواجه تحديًا دعمًا لم تشهده منذ عام ٢٠١٦.

وقد لخص قائلًا إنه "...طالما استمرت بيتكوين في نسبة هيمنتها، فلن يسير هذا على ما يرام بالنسبة إلى إيثريوم أو معظم العملات البديلة". "يجب أن تكون بيتكوين محور التركيز في الوقت الحالي."

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

خسرت إيثريوم ٢,٩٪ من حيث القيمة بالدولار الأمريكي على مدار الإيثريوم ساعة الماضية لتصل إلى ٢٨٧ دولارًا، في حين خسرت عملات أخرى أكثر، مثل ريبل (XRP)، التي انخفضت بنسبة ٤,٤٪.