أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 5-7-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة الموافق 5-7-2019

بينما تعاني العملات الرقمية البديلة “Altcoin” منذ أيام من خسائر من متوسطة إلى عالية على الرغم من ارتفاع البتكوين اليومين الماضيين ، عانت العملة الرقمية المهيمنة بيتكوين أيضا والتي كانت قد حققت مكاسب بنسبة230 تقريبا خلال هذا العام من تصحيح اخر مع تقلبات كبيرة في سوق العملات الرقمية ، والتي تدفع بالسعر نحو الأسفل .

تكافح Bitcoin للحفاظ بمكاسبها الأخيرة على مدار الأسبوع الماضي ، مع اضطرار المضاربين على عملات بيتكوين إلى الدفاع عن حاجز بيتكوين النفسي البالغ 10000 دولار عدة مرات .

بعد أن كانت عملة البيتكوين يوم أمس تحلق فوق مستوى 11,000 دولار ، انخفضت العملة الرقمية يوم أمس بنسبة 6.16 في المئة مما جعلت السعر يهوي إلى ما دون 10,000 دولار .

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الان عند مستوى 10,898 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، منخفضة بنسبة بلغت 7.06 في المئة ، وفقا لبيانات موقع Coin360 .

تابعت عملة الايثيروم الهبوط منذ يوم أمس حيث انخفضت بنسبة 5.95 في المئة ، الى ما دون مستوى 300 دولار ، ويتم تداول عملة الإيثيريوم اليوم عند مستوى 284 دولار امريكي ، منخفضة بنسبة بلغت 3.94 % .

Ripple XRP انخفض سعر العملة الرقمية بنسبة كبيرة بلغت 5.03 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عندمستوى 0.38 دولار .

Litecoin يتم تداول العملة عند مستوى 117 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 4.72 في المئة .

Binance Coin ارتفعت العملة بنسبة بسيطة 1.05 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 32 دولار امريكي .

Bitcoin Cash انخفضت العملة الرقمية بنسبة بلغت 5.68 في المئة ، ويتارجح السعر الآن حول 394 دولار امريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

EOS انخفضت العملة الرقمية الان بنسبة 3.6 % ، ويتم تداولها الان عند مستوى 5.71 دولار امريكي.

Advertisements

TRON TRX انخفض سعر العملة الرقمية الان بنسبة 2.04 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.031 دولار امريكي .

Cardano انخفضت العملة بنسبة بلغت 4.01 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.076 دولار امريكي .

Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 2.85 % ، ويتارجح سعر العملة الآن 0.100 دولار .

Dash ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 4.22 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند مستوى 152 دولار امريكي .

ومن بين افضل مائة عملة رقمية التي سجلت مكاسب جيدة رغم الهبوط الذي تتعرض له العملات الرقمية كانت عملة Doge والتي تم اضافتها اليوم إلى منصة تداول العملات الرقمية الأكبر في العالم من حيث حجم التداول Binnace ، مرتفعة بنسبة عالية بلغت 33 % حتى اللحظه خلال فترة قصيرة وفقا لبيانات Coinmarketcap .

انخفض اجمالي سوق العملات الرقمية حتى 313 مليار دولار ، اثر الهبوط الذي تتعرض له بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى اليوم وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك عملة البيتكوين 62 % من هيمنة السوق .

لمتابعة الأسعار بشكل مباشر من خلال موقعنا

Arabfolio يرجى الدخول عبر الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

إقرأ أيضاً :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ.

تابعونا على التلجرام