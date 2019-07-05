بنك اليابان: النقد يمنع العملات الرقمية مع فائدة سلبية

تام شمس - الجمعة 5 يوليو 2019 11:53 صباحاً -

قالت ثاني أكبر شخصية مصرفية في اليابان إن البنوك المركزية لا يمكنها استخدام العملات الرقمية لفرض أسعار فائدة سلبية، وذلك وفقًا لما أوردته رويترز يوم ٥ يوليو.

متحدثًا في فعالية أقامتها المؤسسة، قال ماسايوشي أماميا، نائب محافظ بنك اليابان، إن الولايات التي تصدر العملات الرقمية بسعر فائدة سلبي ستجبر السكان على اللجوء إلى النقد.

كما صرح أماميا أن هذا العرض النقدي سيبقى، وعلى الرغم من الاتجاه الحالي لاستبداله، فلن يتم تطبيقه بواسطة أي حكومة.

حيث افترض قائلًا إنه "للتغلب على الحد الأدنى الاسمي الصفري، ستحتاج البنوك المركزية إلى القضاء على النقد".

"إن إزالة النقد من شأنه أن يجعل البنية التحتية للتسوية غير ملائمة لعامة الناس، لذلك لن يقوم أي بنك مركزي بذلك". Advertisements

وتشير أسعار الفائدة السلبية إلى البنوك التي تفرض رسومًا على حاملي الودائع لإبقائهم منخرطين. كانت اليابان واحدة من البلدان التي اتبعت هذه الممارسة في عام ٢٠١٦، إلى جانب البنك المركزي الأوروبي.

وفي ذلك الوقت، أفاد كوينتيليغراف عن إمكانية العملات المشفرة لا مركزية مثل بيتكوين (BTC) لتوفير بديل آمن للدفع الفعال لاستخدام الأموال.

وتعتبر البنية التحتية لبيتكوين في اليابان أكثر تطورًا من معظم الدول، مع وجود نظام تنظيمي شامل يسمح بظهور البورصات الموثوقة وآلاف المتداولين الذين يقبلون بيتكوين.

في الآونة الأخيرة، أصدرت ولايات قضائية أخرى أكثر عدائية تجاه عملة بيتكوين، أو أعلنت عن نيتها إصدار عملة رقمية مدعومة من الحكومة.

وتشمل هذه فنزويلا، التي أطلقت بالفعل بترو، وكذلك الهند وإيران. حيث أعلنت كلتاهما أن عمل بيتكوين غير قانوني بحكم الواقع.