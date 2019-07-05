منصة Coinsquare تستحوذ على شركة ناشئة لتوفير العملات الرقمية في مكائن الصرف الآلي (ATM)

تعد منصة Coinsquare أحد منصات تداول العملات الرقمية التي تهدف إلى جعل استخدام الكريبتو والعملات الرقمية أكثر سهولة.

حيث أعلنت الشركة أنها قامت بالاستحواذ على حصة كبيرة من أسهم شركة Just Cash الناشئة.

تعرف شركة Just Cash بابتكارها لتقنية تسمح لأي ماكينة صرف آلي من بيع العملات الرقمية دون الحاجة إلى تغيير أي من الأجهزة أو وجود أي تكاليف إضافية على المشغل.

ويعتقد الرئيس التنفيذي لـ منصة Coinsquare, كولي دياموند, أن مكائن الصرف الآلي (ATM) هي المفتاح لتوسيع تبني العملات الرقمية وسهولة الوصول إليها.

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وقال: “في الوقت الحالي لا يوجد تبني كامل للعملات الرقمية وذلك بسبب الخوف من امتلاك وتخزين العملات الرقمية. ونعمل على سد الفجوة ومنح المستخدمين تجربة سهلة ومألوفة لشراء العملات الرقمية عبر مكائن الصرف الآلي (ATM).”

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