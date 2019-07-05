سوق العملات المشفرة يتداول جانبيًا بينما تحوم بيتكوين عن ١٢٠٠٠ دولار

تام شمس - الجمعة 5 يوليو 2019 02:55 صباحاً - الخميس، ٤ يوليو - تشهد العملة المشفرة الأولى بيتكوين (BTC) مكاسب معتدلة خلال اليوم بينما يتم تداول إيثريوم (ETH) وريبل (XRP) بشكل جانبي.

تصور السوق المصدر: كوين٣٦٠

مرت بيتكوين بأسبوع متقلب. حيث تم تداول بيتكوين بأكثر من ١٣٠٠٠ دولار يوم ٢٦ يونيو وتحت ١٠٠٠٠ دولار في ٢ يوليو. ويتم تداول بيتكوين حاليًا بسعر يزيد قليلًا عن ١١٥٠٥٠ دولارًا، ويعتقد بعض المحللين أن العملة الرائدة يمكن أن ترتفع بشكل كبير اليوم نظرًا لأنه يوم الاستقلال في الولايات المتحدة. وقد أفاد موقع تحليلات العملات المشفرة على الويب أن SFOX ذكرت أن العطلات في خضم سوق صاعدة تميل إلى إشعال موجة الخوف من تفويت الفرصة، وهو اتجاه مدعوم على ما يبدو ببيانات غوغل تريندز:

"في الأوقات التي يكون فيها السوق جيدًا بالفعل أو يتحسن، فإن العطلات لديها القدرة على دفع اهتمام الأفراد المتجدد بشراء عملات بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. وهذا السلوك، بحكم تعريفه تقريبًا، هو الخوف من تفويت الأمر: أي شراء أحد الأصول لأن المرء يرى أنه يتجه للأعلى ويريد الاستفادة منه".

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول العملة البدية الأعلى "إيثريوم" حاليًا عند حوالي ٣٠٠ دولار. وقد أضافت بورصة بولونيكس دعمًا لـ USDT المستندة إلى إيثريوم، مشيرةً إلى عملية أرخص وأسرع للمعاملات والودائع.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول ريبل في الغالب في اتجاه جانبي، مع بعض الخسائر الطفيفة في وقت كتابة المقالة بحوالي ١٪. ومع ذلك، فقد انخفض مؤشر ريبل بشكل ملحوظ منذ أعلى مستوياته الشهرية يوم ٢٢ يونيو و٢٦ يونيو، حيث شهدت تصحيحًا بنسبة ١٥٪ تقريبًا من هذه الذروة. ويتم تداول ريبل بشكل خجول أقل بقليل من ٠,٤٠ دولار في وقت كتابة المقالة.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

بقدر ما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة الأخرى، تواصل تشين لينك (LINK) تحقيق مكاسب هائلة هذا الأسبوع. وفي وقت كتابة المقالة، تُظهر بيانات كوين٣٦٠ أن LINK ارتفعت بنسبة ٤٩٪ على مدار السبعة أيام الماضية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، شهدت LINK ربحًا بنسبة ٢٦٪ خلال اليوم في ٢٨ يونيو. وقد أعلنت كوين بيز برو دعمها لتوكن العقد الذكي يوم ٢٧ يونيو، وكذلك أعلنت عن دعم التداول الكامل لزوج تشين لينك مقابل إيثريوم في ٢٨ يونيو.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لأعلى ١٠٠ عملة مشفرة حاليًا ٣٣٠,٤ مليار دولار، وفقًا للبيانات الواردة في جدول ملخص كوين٣٦٠.