ريبل تطلق مبادرة Xpring وتخصص مبلغ 500 مليون دولار لدعم استخدام XRP

قامت شركة ريبل “Ripple” بإطلاق مبادرة جديدة تُسمى Xpring ، تستهدف تحسين النظام البيئي لريبل وخلق حالات إستخدام حقيقة لعملة XRP ، وتم تخصيص نحو 500 مليون دولار لهذه المبادرة، وفقًا لما أورده إيثان بيرد المدير التنفيذي للمبادرة.

وذكر “بيرد” أن Xpring تنوي الإستثمار في بروتوكولات مفتوحة المصدر و مشروعات مطورين وشراكات واسعة النطاق متعلقة بـ XRP في الأشهر المقبلة ، لتطوير المزيد من “حالات الإستخدام الحقيقي لـ XRP”.

هل الصعود الكبير لـ XRP قريب؟

خلال الأشهر القليلة الماضية ، وعلى الرغم من التطورات و الكثير من عقود التعاون الإيجابية خاصة في سوق العملة الرقمية في آسيا ، إلا أن سعر عملة ريبل XRP ، كان راكداً مقارنةً بالعملات الرقمية مثل بيتكوين.

في حديثه للإعلام خلال مؤتمر Fortune المالي في نيويورك ، قال براد جارلينغهاوس – الرئيس التنفيذي لشركة ريبل ، أن إطلاق عملة فيسبوك Libra قد حفّز من نشاط عقود الشراكة لشركة Ripple ، مما أوجد أسبوع قياسي لـ Ripple فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات التعاون.

في ذلك الوقت ، قال جارلينغهاوس:

” سيكون هذا أسبوعًا قياسيًا لـ Ripple. لقد حفّز ذلك نشاط اتفاقيات الأعمال . لقد كانت تلك دعوة للعمل . سأرسل شمبانيا إلى ديفيد ماركوس (الرجل الذي يدير Libra) . “

ويأتي إعلان Xpring عن إستثمار ما يزيد عن 500 مليون دولار في المشروعات القائمة على إستخدام العملة الرقمية XRP بعد بيان جارلينغهاوس في 20 يونيو.

وقال بيرد وفريق Xpring:

” نمت Xpring بسرعة ، وقد تعهدنا حتى الآن بمبلغ 500 مليون دولار لدعم أكثر من 20 شركة ، بدءًا من مشاريع التطوير المستقلة إلى الشركات الأكبر. توسعت جهودنا للتركيز على مجالين: بناء أفضل بنية تحتية للعملات الرقمية من خلال مساهمات لفتح بروتوكولات العملة الرقمية مفتوحة المصدر مثل مشاريع XRP Ledger و Interledger ؛ و مساعدة مشاريع بلوكتشين المبتكرة لتنمو من خلال الشراكة والاستثمار. “ Advertisements

أعرب فريق Xpring عن عزمه إنشاء نظام بيئي أسهل للمطورين لبناء مشاريع حول XRP مستخدماً رأسماله و موارده ، مما سيحفز كل من المطورين المستقلين و الشركات على إستخدام XRP.

وقامت Xpring بتمويل منصات بلوكتشين مختلفة مثل منصة الموارد المالية Coil ومنصة الألعاب Forte لتشجيع إستخدام XRP.

بعض الصفقات التي تم الإعلان عنها

على غرار استثمارات Ripple في Moneygram التي يتوقعها المستثمرون كصفقة من شأنها أن تدفع Moneygram في النهاية إلى دمج XRP في نظامها على المدى الطويل ، فقد استثمرت شركة Coil – التي أسسها ستيفان توماس كبير مسؤولي تقنية Ripple السابق ، مبلغ 20 مليون دولار في Imgur في 26 يونيو.

حيث حصلت Imgur – وهي أكبر منصة لاستضافة الصور في السوق العالمية مع أكثر من 300 مليون مستخدم ، على أسهم في شركة Coil . ويتوقع البعض أن تؤدي صفقة التعاون مثل Coilو Imgur إلى زيادة حالات استخدام XRP في السنوات القادمة.

في حين أشاد الرئيس التنفيذي لشركة Imgur آلان شاف بهذه الشراكة وقال:

” بدأنا Imgur في عام 2009 كهدية لعالم لإنترنت، وعلى مدار السنوات العشر الماضية ، قمنا ببناء واحدة من أكبر المجتمعات على الإنترنت وأكثرها إيجابية ، استنادًا إلى القيمة المتأصلة التي نتمتع بها. سوف تساهم إمكانيات Coil في توفير فرصٍ جديدة للمستخدمين لمنح بعضهم بعضًا و دعم المجتمع بطرق جديدة. “

ومن المرجح أن تؤدي صفقات التعاون التي أقامتها شركة ريبل مثل Moneygram و Imgur إلى خلق حالات إستخدام حقيقية لعملة XRP في المستقبل ، والتي من شأنها تحسين قابليتها للاستخدام للأصل وزيادة تبني العملة الرقمية.

المصدر: CCN

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