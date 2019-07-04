منصة Liquid تكشف عن سعر اكتتاب عملات التيليجرام الرقمية (TON)

كشفت منصة Liquid الناشئة عن سعر اكتتاب عملات التيليجرام الرقمية (TON) والتي من المقرر أن يتم بيعها بأضعاف سعر مرحلة البيع الخاص.

وقررت المنصة أن يتم إطلاق الاكتتاب يوم 10 يوليو وكشفت أن سعر العملة الرقمية الواحدة هو 4 دولار.

العملات الرقمية التي سيتم عرضها في الاكتتاب القادم هي تابعة لشركة Gram الآسيوية و يُزعم أنها أكبر مستثمر في عملات التيليجرام الرقمية.

علما أن سعر بيع عملات التيليجرام الرقمية (TON) في المرحلة الأولى بلغ 0.38 دولار و تم رفع السعر في المرحلة الثانية لما يقارب 1.33 دولار للعملة الواحدة.

وقررت منصة Liquid تقديم خصم لمن يقوم بشراء عملات التيليجرام الرقمية (TON) مقابل عملة QASH التابعة للمنصة ومن المتوقع أن يكون سعرها 3.5 دولار لكل عملة رقمية.

Advertisements

وتعرف عملة التيليجرام الرقمية (TON) بأنها العملة الرقمية المشغلة لـ بلوكشين التيليجرام (Telegram Open) ومن المتوقع أن يتم إطلاق في 31 أكتوبر.

رابط التسجيل في منصة Liqud

اقرأ ايضاً:

الإعلان عن طرح عملات التيليجرام (TON) عبر هذه المنصة الناشئة

منصة “Liquid” لتداول العملات الرقمية تقدر قيمتها مليار دولار بعد جولة استثمارية جديدة