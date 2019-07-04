0
كشفت منصة Liquid الناشئة عن سعر اكتتاب عملات التيليجرام الرقمية (TON) والتي من المقرر أن يتم بيعها بأضعاف سعر مرحلة البيع الخاص.
وقررت المنصة أن يتم إطلاق الاكتتاب يوم 10 يوليو وكشفت أن سعر العملة الرقمية الواحدة هو 4 دولار.
العملات الرقمية التي سيتم عرضها في الاكتتاب القادم هي تابعة لشركة Gram الآسيوية و يُزعم أنها أكبر مستثمر في عملات التيليجرام الرقمية.
علما أن سعر بيع عملات التيليجرام الرقمية (TON) في المرحلة الأولى بلغ 0.38 دولار و تم رفع السعر في المرحلة الثانية لما يقارب 1.33 دولار للعملة الواحدة.
وقررت منصة Liquid تقديم خصم لمن يقوم بشراء عملات التيليجرام الرقمية (TON) مقابل عملة QASH التابعة للمنصة ومن المتوقع أن يكون سعرها 3.5 دولار لكل عملة رقمية.
وتعرف عملة التيليجرام الرقمية (TON) بأنها العملة الرقمية المشغلة لـ بلوكشين التيليجرام (Telegram Open) ومن المتوقع أن يتم إطلاق في 31 أكتوبر.
رابط التسجيل في منصة Liqud
اقرأ ايضاً:
الإعلان عن طرح عملات التيليجرام (TON) عبر هذه المنصة الناشئة
منصة “Liquid” لتداول العملات الرقمية تقدر قيمتها مليار دولار بعد جولة استثمارية جديدة
مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
كانت هذه تفاصيل خبر منصة Liquid تكشف عن سعر اكتتاب عملات التيليجرام الرقمية (TON) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.