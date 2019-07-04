ما يجب أن تعرفه حول خدمات البلوكشين المعتمدة من طرف شركة أمازون

شركة أمازون واحدة من أكبر وأعتى الشركات التقنية في العالم حيث تخطت القيمة الاجمالية لأسهمها 1 تريليون دولار لتكون بذلك ثان شركة في العالم يصل رأس مالها لتريليون دولار بعد شركة آبل.

تقنية البلوكشين التي تلعب دورا بارزا في الانتقال والتحول التقني وأصبحت قبلة لكثير من الشركات.

أعلنت شركة أمازون في مؤتمرها الخاص والذي انعقد في نوفمبر 2018 عن خدمة Amazon Managed Blockchain.

كما أعلنت عن قاعدة بيانات Quantum Ledger الخاصة بها.

لتصبح هاته الخدمات متوفرة وبشكل عام شهر أبريل الماضي.

المزج بين خدمات أمازون وتقنية البلوكشين أخرج خدمات سحابية مبنية على بلوكشين تجعل عملية تتبع المعاملات سهلة للغاية، بالاضافة إلى تحسن الجانب الأمني بشكل كبير.

وتعتمد خدمة Amazon Managed Blockchain على مفهوم انشاء الكائن وعدم القدرة على تغييره واثبات ذلك عن طريق المستخدمين المتصلين ويتم فحص وتحديث المعاملات كلها بناء على ذلك.

مما يجعل من الصعوبة التلاعب بالبيانات أو تغييرها في وقت لاحق.

في الوقت الحالي يمكن الاستفادة من Amazon Managed Blockchain وتأمين العمل عليها من خلال تطبيق مخصص لهذا الغرض مقدم من شركة أمازون.

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بينما خدمة Amazon Quantum Ledger Database تقدم ميزة التدقيق وتتمتع بسلطة اصدار الشهادات.

والتي تديرها أمازون لتنسيق المعاملات حيث وعند الحصول على ختم أمازون للمعاملة فلا يمكن تغييرها جذريا في وقت لاحق مع امكانية تعديلها في معاملات لاحقة، وبذلك غير الزامي المرور بالمصادقة الجماعية لبناء قاعدة البيانات.

وبذلك فإن أمازون وفرت خيارين اثنين في نموذجها لإدارة خدماتها عن طريق تقنية البلوكشين

فيمكن فحص سجلات المعاملات والبيانات المشتركة دون الحاجة إلى سلطة مركزية مع الابقاء على خيار ختم أمازون والتدقيق في بعض المعاملات والتحقق منها.

هذا ومازالت أمازون تطور من أدواتها وآليات تعاملها مع تقنية البلوكشين والذي سينعكس ايجابا أيضا على تقنية البلوكشين بتوسيع امكانياتها وحدودها أكثر.

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