منصة Tezos تتبنى التمويلات الاستثمارية (STO) لأحد أكبر البنوك الاستثمارية

أعلن ثالث أكبر بنك استثماري في امريكا اللاتينية بنك BTG Pactual بالشراكة مع Dalma Capital التي تتخذ من دبي مقرا لها عن خطط لبدء استخدام بلوكشين Tezos لإطلاق عروض السيكيوريتي توكن STO.

في شهر فبراير الماضي كان بنك BTG Pactual أول بنك استثماري رئيسي يطلق عروض السيكيوريتي توكن STO.

والذي كان موجه لقطاع العقارات في البرازيل وتم اطلاقه آنذاك بالاعتماد على بلوكشين الايثيريوم.

والأن يتم التحول نحو شبكة Tezos لإطلاق عروض السيكيوريتي توكن المستقبلية عليها.

يرى السيد “أندريه بورتيلهو” أحد الشركاء المسؤولين في بنك BTG بأن الاعتماد على منصة Tezos سيساهم في تقوية السلسلة لتميز الأصول الرقمية.

حيث صرح قائلا:

“يستمر البنك في استخدام بروتوكول الايثيريوم، لكننا ومن جهتنا نرى أن مشروع Tezos سيكون لاعب عالمي”

ويعزم كل من BTG و Dalma للتخطيط لإطلاق عروض رمزية وتحديث مجموعة الاستثمارات التقليدية بالاعتماد على شبكة بلوكشين Tezos.

وتم ذكر شبكة Tezos في الاعلان على أنها شبكة بلوكشين ذاتية التعديل وأنها مناسبة كمنصة للعقود الذكية.

مع أن كل من الايثيريوم وTezos يتميزان بدعمها للعقود الذكية إلا أن Tezos يتميز بآلية التحقق من خلال اثبات المشاركة ولديه تحكم أكبر في السلسلة عكس الايثيريوم الذي لديه نموذج اثبات العمل.

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تم وصف مشروع Tezos في أكثر من مناسبة بأنه واحد من قتلة نظام الايثيريوم.

صرح السيد “تيم دريبر” مؤسس ورئيس التنفيذي لشركة Draper Associates وأحد المستثمرين البارزين في مشروع Tezos

بأنه متحمس لرؤية بنك BTG Pactual و Dalma Capital يعتمدون على تيزوس.

الخبر أثر ايجابا على سير وأداء عملة Tezos وكان أحد أسباب ارتفاعها بنسبة 8.41% لتقدر قيمتها في الوقت الحالي بـ1.20 دولار

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