ايداع بالسجن لمدة 86 شهر لأحد المحتالين في عالم الكريبتو و العملات المشفرة

وفقا لأحد التقارير الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية تم الحكم على أحد المخادعين المحتالين بالسجن لمدة 86 شهر.

الحكم على هذا المخادع بالسجن لمدة 86 شهر (7سنوات وبضعة أشهر) ناتج عن قيامه بنشغيل مخطط احتيالي استعمل فيه العملات المشفرة.

الحكم بالسجن ليس الحكم الوحيد ضد هذا المتهم المسمى “Blake Kantor” البالغ من العمر 44 سنة والمقيم بمدينة نيوجيرزي الأمريكية.

بل تم الحكم عليه أيضا بدفع تعويض مالي قدره 806.405 دولار ليوزع على الضحايا الذي تم اصطيادهم ضمن مخططه الاحتيالي.

كما تم مصادرة ما بحوزته من أصول وأموال والمقدرة قيمتها بـ1.5 مليون دولار وكذا مصادرة 153 ألف دولار من العوائد المسروقة.

بالنسبة لعملية الاحتيال فتمثلت في تقديم شركة BBB التي يديرها “Blake Kantor” بتقديم خيارات ثنائية أمام المستثمرين كشكل من أشكال الاستثمار

وذلك بدفع قيمة الشيء المستثمر فيه بناء على أسعار العملات المشفرة في وقت الدفع.

استخدم المحتال برنامج لتزوير بيانات الأسعار ومن أجل التغرير بضحاياه رفع مبالغ الدفع لصالحه.

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واستمر على هذا النحو لمدة فاقت الثلاث سنوات، تمكن من جمع مبلغ مالي قدره 1.5 مليون دولار استهدف فيها أكثر من 700 مستثمر.

كما تقديم عملة ATM Coin المشفرة على أنها قيمة جدا وأن جهاز صرف هذه العملة تبلغ قيمتها 600 ألف دولار بينما في أرض الواقع لا قيمة لها.

ووفقا لموقع CoinMarketCap فإن هناك عملة مشفرة ATMCoin كان آخر سعر معروف لها هو 2.26 دولار

قبل أن يقوم الموقع بحذفها نهائيا بعد نزولها لمستويات صفرية.

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