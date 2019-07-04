بينانس تبدأ في تغيير شبكة الدولار الرقمي Tether من شبكة Omni الى ERC20

قامت منصة بينانس التي تعد واحدة من أكبر منصات التداول في العالم بإعلان التحول في شبكة عملة Tether القائمة على Omni نحو Tether المبني على شبكة ERC-20.

وبذلك سيتم الانتهاء تدريجيا من عملات Tether القائمة على Omni وتعويضها بـالقائمة على ERC-20.

التحول بدأ يوم أمس الأربعاء على الساعة 8 صباحا بالتوقيت العالمي بغلق جميع عمليات السحب من Omni والتحول إلى ERC-20.

عملية التحول أثرت على عملة السحب والايداع في عملة USDT بالسماح بايداع Tether القائم على Omni لكن بدون القدرة على تبادله مع باقي العملات المشفرة الأخرى.

قرار منصة بينانس أربك المتداولون خاصة أن USDT القائمة على Omni مقبولة ومدعومة من طرف أغلب المنصات التداولية لتقوم بينانس بغلقها.

باعتماد منصة بينانس على USDT القائم على شبكة الايثيريوم ممكن أن يساهم في تخفيض وتسريع عملية تداوله لكن لن تكون سيولته مثل القائم على Omni إذ يوجد حاليا 1.1 مليار دولار من عملة USDT القائمة على الايثريوم فقط.

بينما نجد USDT القائم على شبكة Omni يقدر عدده بـ3.6 مليار وحدة.

عند انخفاض سعر البيتكوين في خريف 2018 انخفض معه تداول وسيولة عملة Tether ووصل لغاية تداول 2 مليار دولار فقط في اليوم.

Advertisements

بينما قُدر حجم تداول USDT في 24 ساعة الأخيرة بـ26.4 مليار دولار.

للعلم تم ايقاف خدمات عمليات الوساطة والبيع والشراء في مجموعة الخليج 365 للبييع والشراء لمدة 24 ساعة حتى يتم تعديل العناوين من منصة BINANCE.

ومن المتوقع أن تعاود المجموعة نشاطها في هذا اليوم.

اقرأ أيضا:

منصة بينانس ستضيف خاصية تداول العقود الآجلة مع خيار الرافعة المالية بـ x20

مديرة سابقة في شركة الريبل تقود منصة بينانس الأمريكية الجديدة

منصة بينانس اللامركزية تستقبل أولى العملات المشفرة المستقرة