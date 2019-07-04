مزودٌ صيني رائد للأخبار المالية يضيف بهدوء مؤشرًا للعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 4 يوليو 2019 03:56 مساءً -

أضافت "سينا فاينانس"، وهو موقع إلكتروني يركز على التمويل وتمتلكه شركة سينا ​​كورب الكبرى للتكنولوجيا في الصين، مؤشر عملات مشفرة في تطبيقه للهاتف المحمول، وذلك وفق ما أفاد به مورد Cnledger على "تويتر" في الصين يوم الأحد الموافق ٣ يوليو.

ويوفر المؤشر الجديد على القناة الرئيسية للأخبار المالية في الصين بيانات عن أسعار وأداء العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين (BTC)، وبيتكوين كاش ولايتكوين (LTC) وريبل وإيثريوم (ETH)، وذلك وفقًا للقطة شاشة من تطبيق الجوال المقدمة من Cnledger.

لقطة شاشة لمؤشر العملات المشفرة من سينا ​​فاينانس على الهاتف المحمول. المصدر: Cnledger

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ويتوفر مؤشر العملات المشفرة الجديد فقط على تطبيق الأجهزة المحمولة لسينا فاينانس، ولكن ليس على إصدار سطح المكتب الخاص به، وفقًا لتقرير أخبار التكنولوجيا الصينية تك نود يوم ٤ يوليو. ووفقًا للتقرير، توفر الميزة الجديدة أيضًا أحدث الأخبار في هذا المجال.

وبحسب ما ورد لم تصدر سينا ​​إعلانًا علنيًا حول هذا الموضوع حتى الآن.

تشتهر الصين بموقفها المضاد للعملات المشفرة منذ أواخر عام ٢٠١٧، عندما حظرت البلاد كل من تداول بيتكوين والطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs). وفي الآونة الأخيرة، حظر تطبيق وي تشات للتواصل الاجتماعي الشهير في الصين المعاملات المشفرة كجزء من سياسة الدفع الخاصة به، والتي تنص على إنهاء الحسابات المرتبطة بتداول العملات المشفرة.

إلى جانب ذلك، اقترحت السلطات الصينية إلغاءً محتملًا لتعدين العملات المشفرة في البلاد في أبريل ٢٠١٩، مع إدراج اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) في استخراج التعدين كجزء من مشروعها لقائمة الأنشطة الصناعية المنقحة التي تخطط الوكالة لإغلاقها لأسباب تنظيمية أو بيئية، من بين أمور أخرى.

وفي الوقت نفسه، يعتقد ٧٣ ٪ من الشركات الصينية أن التكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة، بلوكتشين، هي بين الأولويات الإستراتيجية الخمسة، كما ورد في ٢٧ يونيو.