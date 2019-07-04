حجم تداول بيتكوين على كوين بيز يصل إلى أعلى مستوى خلال العام

تام شمس - الخميس 4 يوليو 2019 03:56 مساءً - بلغ حجم تداول بيتكوين (BTC) على بورصة العملات المشفرة الرئيسية كوين بيز في الآونة الأخيرة مستوى مرتفعًا بلغ ٢٦٣٠٠٠ يوم ١٢ مايو، وهو حجم لم يشهده منذ ٤ فبراير ٢٠١٨. وقد اقتربت بيتكوين من هذا الرقم مؤخرًا في نوفمبر، وبلغت ذروتها ٢٥٩٠٠٠ يوم ١٨.

مخطط حجم بيتكوين على مدى عامين. المصدر: بيتكوينيتي

وكان سعر بيتكوين مشابهًا بين الذروتين عند حجم ٢٦٣٠٠٠ أو أعلى، بالقرب من ٧٧١٠ دولارات و٧٩٥٠ دولارًا يوم ١٢ مايو و٤ فبراير ٢٠١٨ على التوالي، لكنهما أكبر من الذروة المماثلة في ١٨ نوفمبر عندما كانت بيتكوين مستقرة حول ٤٤١٠ دولارات.

مخطط سعر بيتكوين لمدة عامين. المصدر: بيتكوينيتي

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لكن بالنسبة للتقلبات، فهناك تشابه أكبر بكثير بين الزيادات في مايو ونوفمبر مقارنة بالارتفاع في فبراير. حيث شهد ١٢ مايو و١٨ نوفمبر تصنيفات تقلب بلغت ١٦,٧ و١٠,٣ على التوالي، مع تسجيل تقلب ٤ فبراير نسبة ضخمة بلغت ٥٤,٧.

مخطط تقلب بيتكوين على مدى عامين. المصدر: بيتكوينيتي

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في فبراير، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من ارتفاع حجم التداول المذكور، أعلنت كوين بيز أن معاملات بيتكوين لم تكن متاحة باستمرار في البورصة. حيث نشرت كوين بيز رسالة على موقعها الإلكتروني لمعالجة هذه القضية، قائلة: